Кофеїн у чаї та каві – чим небезпечний і як не переборщити

Кофеїн у чаї та каві не небезпечний для здоров'я, якщо з ним не переборщити / Фото: freepik.com
Кофеїн міститься не лише у каві та чаї: шоколад, енергетики також містять цю речовину. Зайве вживання саме кофеїну , а не кави або чаю, як такої, може призводити до різних захворювань. Особливо у молоді, пише журнал Nutrients.
Чим корисний кофеїн і чому небезпечний
Вчені зазначають, що мотиви надмірного споживання кофеїну допоможуть зрозуміти, як із цим зловживанням боротися. Найчастіше п'ють саме багато кави, сподіваючись, що через кофеїн цей напій допоможе підбадьоритися.
Але якщо пити дуже міцну каву, наприклад – подвійне еспресо і потім відразу лягати в ліжко, то дійсно можна не заснути. Тому що кофеїн виведеться з організму не відразу, а лише за кілька годин.
Скільки кофеїну можна вживати за день?
Європейське агентство безпеки харчових продуктів (EFSA) дає наступні рекомендації:
- дорослій людині відповідає норма кофеїну – 400 мг/добу,
- підлітку до 16 років – не більше 100 мг на добу або за формулою 3 мг на 1 кг ваги.
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