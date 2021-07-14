Кофе в турке с пышной пеной – правильный рецепт

Кофе в турке / Фото: freepik.com
Добиться вкусного кофе можно, даже если вы приготовите его на плите или, когда срочно нужно, в микроволновке, но лучше всего для этого подходит джезва. Ведь из нее получается ароматная пышная пена. Или не получается. Это бывает тогда, когда были упущены важные моменты. Итак, как сварить ароматный напиток, что в него добавить, чтобы усилить вкус – узнаете ниже. В календаре лайфхаков для лета найдете идеи, как его отлично провести.
Важные нюансы для вкусного кофе в турке
Турка. Большое значение имеет материал, ее форма и пропорции. Лучшая форма стенок – конусообразная, диаметр дна должен быть вдвое больше горлышка. Оптимальный материал – медь, изнутри покрытая слоем пищевого олова.
Кофе. Он должен быть специально обжаренный для приготовления в турке. Срок годности после обжарки не более одного месяца. Прекрасно подходит арабика, обладающая изысканным вкусом и ароматом.
Помол зерен. Он должен быть мелким, практически в пыль. Измельчать зерна нужно непосредственно перед приготовлением напитка.
Вода. Нужно взять сырую, нехлорированную, очищенную от примесей воду или бутилированную комнатной температуры.
Есть золотые пропорции для кофе по-восточному в турке: на каждые 10 мл воды добавляют 1 г молотого кофе. Но пропорции можно и нужно менять по своему вкусу.
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Как приготовить кофе в турке с пенкой
Как приготовить кофе в турке с пенкой / Фото: Pixabay
Как приготовить кофе в турке с пенкой / Фото: Pixabay
Ингредиенты
- молотый кофе – 1,5-2 ч. л. с горкой;
- чистая вода комнатной температуры – 100 мл;
- сахар – 1 ч. л. (по желанию);
- поваренная нейодированная соль мелкого помола – на кончике ножа.
Способ приготовления
- Турку предварительно прогреть, сполоснув горячей водой. Всыпать на дно молотый кофе, добавить сахар и соль.
- Сухую смесь залить небольшим количеством воды (20-25 мл) и несколько раз интенсивно перемешать ложкой. Долить остальную воду.
- Поставить турку на самый маленький огонь.
- Как только пенка начнет подниматься вверх, турку необходимо снять с плиты.
- Дать отстояться две-три минуты, затем осторожно перелить кофе в прогретые чашки.
- Если варить кофе в турке с сахаром, добавляя его к кофейному порошку, пена получится более устойчивой. Соль в малом количестве (на кончике ножа) придаст мягкость.
Усилят и подчеркнут аромат кофе корица, кардамон, имбирь и гвоздика, еще – ягодные сиропы, мед. Пряности добавляют во время приготовления к сухим компонентам, мед и ягодные сиропы заранее растворяют в воде.
К кофе можно приготовить ароматный киш с тунцом и шпинатом. Как это сделать – смотрите в видео.
Здесь узнаете, что нужно кофе, чтобы раскрыть его вкус сполна.
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