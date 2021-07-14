Кофе в турке с пышной пеной – правильный рецепт

Сварить такой кофе несложно, но нюансы все-таки есть. Кофе должен быть не старее месяца после обжарки, вода – сырая, чистая, комнатной температуры, а идеальная турка – медная и конусообразная

Кофе в турке / Фото: freepik.com

Добиться вкусного кофе можно, даже если вы приготовите его на плите или, когда срочно нужно, в микроволновке, но лучше всего для этого подходит джезва. Ведь из нее получается ароматная пышная пена. Или не получается. Это бывает тогда, когда были упущены важные моменты. Итак, как сварить ароматный напиток, что в него добавить, чтобы усилить вкус – узнаете ниже. В календаре лайфхаков для лета найдете идеи, как его отлично провести.

Важные нюансы для вкусного кофе в турке

Турка. Большое значение имеет материал, ее форма и пропорции. Лучшая форма стенок – конусообразная, диаметр дна должен быть вдвое больше горлышка. Оптимальный материал – медь, изнутри покрытая слоем пищевого олова.

Кофе. Он должен быть специально обжаренный для приготовления в турке. Срок годности после обжарки не более одного месяца. Прекрасно подходит арабика, обладающая изысканным вкусом и ароматом.

Помол зерен. Он должен быть мелким, практически в пыль. Измельчать зерна нужно непосредственно перед приготовлением напитка.

Вода. Нужно взять сырую, нехлорированную, очищенную от примесей воду или бутилированную комнатной температуры.

Есть золотые пропорции для кофе по-восточному в турке: на каждые 10 мл воды добавляют 1 г молотого кофе. Но пропорции можно и нужно менять по своему вкусу.

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Как приготовить кофе в турке с пенкой

Как приготовить кофе в турке с пенкой / Фото: Pixabay

Ингредиенты

молотый кофе – 1,5-2 ч. л. с горкой;

чистая вода комнатной температуры – 100 мл;

сахар – 1 ч. л. (по желанию);

поваренная нейодированная соль мелкого помола – на кончике ножа.

Способ приготовления

Турку предварительно прогреть, сполоснув горячей водой. Всыпать на дно молотый кофе, добавить сахар и соль. Сухую смесь залить небольшим количеством воды (20-25 мл) и несколько раз интенсивно перемешать ложкой. Долить остальную воду. Поставить турку на самый маленький огонь. Как только пенка начнет подниматься вверх, турку необходимо снять с плиты. Дать отстояться две-три минуты, затем осторожно перелить кофе в прогретые чашки. Если варить кофе в турке с сахаром, добавляя его к кофейному порошку, пена получится более устойчивой. Соль в малом количестве (на кончике ножа) придаст мягкость.

Усилят и подчеркнут аромат кофе корица, кардамон, имбирь и гвоздика, еще – ягодные сиропы, мед. Пряности добавляют во время приготовления к сухим компонентам, мед и ягодные сиропы заранее растворяют в воде.

К кофе можно приготовить ароматный киш с тунцом и шпинатом. Как это сделать – смотрите в видео.

Здесь узнаете, что нужно кофе, чтобы раскрыть его вкус сполна.