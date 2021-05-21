Кофе со сгущенкой, яйцом и "лицемерный" – 3 рецепта оригинальных напитков из разных стран

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Кофе для всех один, но в каждой стране есть свой особый рецепт, заслуживающий внимания. Мы рассказывали, как готовят и пьют кофе в Мексике, теперь узнаем, чем себя балуют кофеманы в Испании, Швеции и Германии.
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Кофе с яйцом по-шведски
Кофе достаточно необычный как для нас. Но приготовить и попробовать его стоит. Так пьют напиток не только в Швеции, но и в соседней Норвегии.
Ингредиенты (на 1 чашку)
- Молотый кофе – 2 ч. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- вода, сахар, корица – по вкусу.
Способ приготовления
- Яйцо смешать с небольшим количеством воды.
- Добавить молотый кофе, взбить до густой консистенции.
- Вылить смесь в турку, варить помешивая на небольшом огне, процедить.
- По вкусу добавить сахар или корицу.
Бонбон – кофе со сгущенкой из Испании
В Испании пьют кофе часто и много. И теперь мы знаем, что очень в почете в этой стране – кофе со сгущенкой. Да, в Испании она тоже есть.
Ингредиенты
- Горячий черный кофе – ½ стакана;
- сгущенное молоко – 50 мл.
Способ приготовления
- В сухой стакан на дно влить сгущенное молоко. Лучше использовать длинную барную ложку, чтобы не запачкать края стакана.
- Черный кофе осторожно влить в стакан. Не перемешивать. ⠀
- Подавать рекомендуется в стакане для латте.
Кофе "Фарисей" из Германии
Легендарный для немцев рецепт, которому почти 200 лет. Придумали его на острове Нордштранд простые люди. Дело в том, что пастор острова запрещал людям спиртное. Тогда они придумали втихую добавлять в кофе ром. Когда пастор это обнаружил, то крикнул – фарисеи. Подается "Фарисей" в специальных бело-голубых чашках. Если удастся осилить 8, то чашку можно забрать с собой.
Ингредиенты
- Молотый кофе – 3 ч. л.;
- вода – 150 мл;
- выдержанный ром – 40-50 мл;
- взбитые сливки (жирность 33%) – 80-100 мл;
- сахар – по вкусу.
Способ приготовления
- Сварить кофе любым способом. Если необходимо, процедить от гущи. Перелить в высокий бокал для подачи.
- Добавить в кофе ром и сахар. Перемешать.
- Иногда для большей зрелищности ром с сахаром смешивают в отдельном бокале, поджигают, дают погореть 15-20 секунд, после чего тушат и смешивают с кофе.
- Сверху выложить слой взбитых сливок.
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