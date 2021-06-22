Киркорову подарили его портрет, собранный из денег (фото)

Филипп Киркоров похвастался в Instagram подарком от поклонника. Певцу презентовали огромный портрет из монет

Киркорову подарили его портрет, сделанный из монет / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филиппу Киркорову, который вместе с MARUV разозлил Сеть пошлыми видео, подарили картину с его изображением. Огромный портрет Киркорова собран из десятикопеечных монет и привезен из Витебска.

Подарком поп-король российского шоу-бизнеса похвастался в Instagram-профиле. Он выложил видео, в котором продемонстрировал картину.

"Портрет объездил уже много городов и приехал наконец-то "домой". А, может, именно в ваших руках были эти деньги? И теперь они украшают мой дом…", – написал в посте Киркоров.