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Звезда 90-х обвинил Пугачеву в загубленной карьере ради Киркорова

Сегодня, 19:30

Игорь Наджиев считает, что Алла Пугачева видела в нем конкурента для Филиппа Киркорова

Звезда 90-х обвинил Аллу Пугачеву в разрушенной карьере
Звезда 90-х обвинил Аллу Пугачеву в разрушенной карьере
Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Хоть Алла Пугачева и Филипп Киркоров давно уже в разводе и у каждого своя жизнь, но сейчас стали активно обсуждаться события прошлого. Популярный в 90-х певец Игорь Наджиев считает, что ему не удалось удержаться в шоу-бизнесе из-за Аллы Пугачевой. Об этом он заявил в интервью ФАН.

По мнению исполнителя, Алла Пугачева в то время видела в нем конкурента для Киркорова. Так, например, он не выиграл на одном из музыкальных конкурсов.

"Какую-то нервозность я уже ощутил, когда Алла Борисовна и Филипп только пришли на конкурс. В какой-то момент в зал перестали пускать людей с цветами для меня, а после конкурса мне дозвонилась поклонница и сказала, что уже объявили результаты, но моей фамилии в призерах не оказалось. Помню, как положил трубку и подумал: "Господи, что же они творят?!". Позже "добрые люди" передали мне фразу, которую Алла Борисовна сказала в одной из гримерок: "На эстраде один принц. И другому не бывать!" – вспомнил Наджиев.

Игорь Наджиев
Игорь Наджиев
Фото: Wikipedia

Потом его песни перестали брать на радио.

"Если бы это не было фактами моей биографии, может быть, об этом и не стоило говорить. Но это моя жизнь! Это я пережил! Почему меня нет на телеэкране? Этим вопросом задаются многие люди. Задайте этот вопрос кому-то более высоконаходящемуся в нашем шоу-бизнесе!" – объяснил Наджиев, почему решил нарушить молчание.

Сама Пугачева сейчас ничего не комментирует. Она перестала выступать, редко дает интервью. Певица занята воспитанием их с Максимом Галкиным двойняшек – Гарри и Лизы.

Как в популярных группах звезды выживают друг друга – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что популярность Аллы Пугачевой это все грамотный пиар, а на самом деле в ней нет ничего особенного.

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