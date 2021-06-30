Киркоров закатил вечеринку к 9-летию сына: кого пригласили и что дарили (фото)

29 июня сыну поп-короля эстрады Филиппа Киркорова исполнилось девять лет. Звездный папа решил как следует отпраздновать этот день и устроил своему чаду праздник мечты

Киркоров устроил масштабный праздник сыну / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров, который вчера показал своего сына Мартина-Кристина и трогательно поздравил его с девятилетием, продолжает делиться яркими фотографиями с праздника. Несмотря на некруглую дату, артист подготовил грандиозное мероприятие, чтобы его сын был доволен. Праздник прошел в шикарном доме певца, где собрались звезды эстрады, близкие друзья и родные. На дне рождении наследника Киркорова засветились Джиган, Тимати, Андрей Малахов, подопечная артиста Наталья Гордиенко и многие другие звезды. Как все прошло – показываем далее.

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Звездные гости

На фотографиях, опубликованных в Instagram, Киркоров показал рэпера Джигана с его детьми, певца Тимати вместе с его супругой и детьми, а также свою подопечную Наталью Гордиенко, которая выступала на "Евровидении-2021".

Тимати и Джиган с сыновьями, Наталия Гордиенко на дне рождения сына Киркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov

Появилась и певица Валерия со своим супругом, продюсером Иосифом Пригожиным. Две семьи радостно позировали вместе.

Киркоров с сыном, Валерия и Иосиф Пригожин с дочкой / Фото: instagram.com/fkirkorov

Вечеринка в стиле футбола

Конечно же, не обошлось и без творчества в этот вечер. Темой вечеринки был выбран "футбол", поэтому Мартин предстал перед гостями в футбольной форме, а сам дом был украшен воздушными шарами в виде футбольных мячей. Другим нарядом Мартина стал комплект от любимого бренда Киркорова – Versace.

Филипп Киркоров с сыном, певицей Жасмин и ее детьми / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Для Мартина сделали оригинальный торт с изображением знаменитого футболиста Лионеля Месси.

Кстати, на празднике был и Дава, из-за фото с которым недавно разгремелся скандал.

Киркоров с сыном и Дава / Фото: instagram.com/fkirkorov

Что подарили сыну Киркорова?

Сложно даже сосчитать, сколько подарков в тот вечер получил Мартин Киркоров. Коллеги артиста вручали ему в тот вечер конверты, конфеты и презенты в ярких упаковках. И, пожалуй, одним из главных подарков от звездного отца стало продолжение празднования – на следующий день после вечеринки Киркоров с Мартином и его друзьями отправились на отдых.

Артист опубликовал видео, на котором они всей компанией садятся в частный самолет и летят в морскую столицу Болгарии – Варну – историческую родину Киркорова.

Напомним, что Мартин-Кристин Киркоров родился 29 июня в 2012 году с помощью суррогатной матери, как и его старшая сестра Алла-Виктория. Девочку Киркоров назвал в честь своей бывшей супруги, Аллы Пугачевой, а также своей мамы, Виктории Киркоровой.

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