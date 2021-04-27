Ким Кардашьян закрутила роман с политическим обозревателем – СМИ

Ван Джонс и Ким Кардашьян дружат уже много лет, но сейчас западные СМИ заговорили об их отношениях

Ким Карадшьян не собирается грустить из-за развода с Канье Уэстом. Поговаривают, что звезда реалити-шоу уже закрутила новый роман.

Как пишет Daily Mail, Ким сейчас встречается с репортером канала CNN – юристом и политическим обозревателем Ваном Джонсом. По словам инсайдеров, они дружат уже давно, но в последнее время их отношения перешли на другой уровень.

Ким Кардашьян и Ван Джонс / Фото: Getty Images

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Джонс является одним из самых известных обозревателей США. Он пишет книги, у него свое шоу на ТВ. Также Ван был специальным советником бывшего президента США Барака Обамы.

Стоит отметить, ранее в СМИ говорили о ее романе с известным певцом Малумой.

Недавно мы рассказывали, что Ким Кардашьян и Канье Уэст будут в суде решать вопрос об опеке над детьми.