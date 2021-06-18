Ким Кардашьян устроила своей дочери вечеринку в стиле смайлика в виде кучки фекалий

Дочь Ким Кардашьян фанатеет от эмодзи в виде кучки фекалий / Фото: Сегодня, instagram.com/kimkardashian
Звезда ТВ , модель и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая рассказала о проблемах с экс-супругом, обожает своих четырех детей и исполняет их любые желания. Недавно ее старшей дочери Норт исполнилось восемь лет. Оказалось, что девочка обожает эмодзи в виде кучки фекалий и попросила маму устроить ей вечеринку в стиле этого знаменитого смайлика.
Как сообщает E!, все дети на вечеринке были наряжены в костюмы коричневого эмодзи.
Под кучку фекалий также были стилизованы и угощения, воздушные шары, аксессуары и украшения.
Кроме Норт у Ким есть еще трое детей: дочь Чикаго и сыновья Сейнт и Псалм. Они родились в браке с известным рэпером Канье Уэстом. Совсем недавно Ким и Канье решили развестись. Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года.
Напомним, ранее Канье Уэста заметили на прогулке вместе с моделью Ириной Шейк во Франции. Ирина прилетела к Канье, чтобы вместе отпраздновать его день рождения, который артист отмечал 8 июня. Как сообщили СМИ, Ирина Шейк была "поражена" тем, что рэпер пригласил ее во Францию, и "с радостью" приняла предложение провести с ним время.