Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ким Кардашьян считает себя неудачницей в браке с Канье и желает ему супругу, лучше, чем она сама

Сегодня, 10:55

Ким рассказала о причине развода с Канье в выпуске реалити "Семейство Кардашьян"

Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kanyewestt_official/

Новость о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста стала настоящим шоком. Казалось бы, что может разрушить идеальный с виду брак? Но Ким устала. Именно в этом она призналась в новом выпуске реалити "Семейство Кардашьян".

Своей сестре Хлое Ким пожаловалась, что не могла больше поддерживать мужа и что "застряла в прошлом". А еще она пожелала Уэсту хорошую жену. Вот это очень неожиданно.

"Честно говоря, я больше не могу. Почему я все там, где застряла на долгие годы? Он уезжает в другой штат каждый год. А я должна быть вместе с ним, чтобы растить детей. И он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, что он заслуживает кого-то, кто сможет поддержать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая поддержит его во всем, будет путешествовать с ним и делать все для него", – поделилась Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Фото: instagram.com/kimkardashian

40-летняя знаменитость заявила, что чувствует себя неудачницей, потому что не может быть той женой, которая, по ее мнению, нужна Канье, передает People.

Читайте также:
7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

Однако между ними нет вражды и даже ссор. Ким просто смирилась с разрывом. "Сейчас все спокойно, и я просто живу с этим", – добавила она.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми
Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми
Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

Смотрите в сюжете, как звезды пережили разрыв отношений:

Ранее мы писали, что источник назвал причину, почему Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что делала со своим телом и лицом Ким Кардашьян - подробный анализ пластического хирурга Анджелина Джоли считает несправедливым решение судьи по делу о разводе с Брэдом Питтом Андре Тан разводится с женой после 9 лет брака: Началось очень много ссор
Ким Кардашьян Канье Уэст разводы звезд
Реклама

Новости партнеров

Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Каменских в ниточках бикини показала свои сочные формы. Фото
Каменских в ниточках бикини показала свои сочные формы. Фото
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов

Популярные статьи

Вчера, 14:23Психо

Какие имена приносят успех – подсказка родителям

Вчера, 13:40Events

Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника

Вчера, 10:44Звездно

Узнаете Пугачеву и Киркорова на этом снимке? Появилось архивное фото пары на прогулке в Киеве

Вчера, 07:01Вкусно

3 рецепта оладий к завтраку и 7 правил, чтобы приготовить их идеально

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 3 июня для всех знаков зодиака: Водолеи, вас ждет очень активный день!

Вчера, 06:05Events

3 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 июняЗвездно

Почему внука Аллы Пугачевой в семье сравнивают с принцем Гарри – признание Кристины Орбакайте

2 июняФаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

2 июняМодно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

2 июняПсихо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

2 июняВкусно

Экспресс-маринад для огурцов и салат с ними – 2 оригинальных рецепта

2 июняВкусно

Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

1 июняВкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

1 июняЗвездно

Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть

1 июняПсихо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

1 июняВкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

Новости партнеров

Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять