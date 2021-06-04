Ким Кардашьян считает себя неудачницей в браке с Канье и желает ему супругу, лучше, чем она сама

Ким рассказала о причине развода с Канье в выпуске реалити "Семейство Кардашьян"

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kanyewestt_official/

Новость о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста стала настоящим шоком. Казалось бы, что может разрушить идеальный с виду брак? Но Ким устала. Именно в этом она призналась в новом выпуске реалити "Семейство Кардашьян".

Своей сестре Хлое Ким пожаловалась, что не могла больше поддерживать мужа и что "застряла в прошлом". А еще она пожелала Уэсту хорошую жену. Вот это очень неожиданно.

"Честно говоря, я больше не могу. Почему я все там, где застряла на долгие годы? Он уезжает в другой штат каждый год. А я должна быть вместе с ним, чтобы растить детей. И он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, что он заслуживает кого-то, кто сможет поддержать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая поддержит его во всем, будет путешествовать с ним и делать все для него", – поделилась Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: instagram.com/kimkardashian

40-летняя знаменитость заявила, что чувствует себя неудачницей, потому что не может быть той женой, которая, по ее мнению, нужна Канье, передает People.

Читайте также: 7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

Однако между ними нет вражды и даже ссор. Ким просто смирилась с разрывом. "Сейчас все спокойно, и я просто живу с этим", – добавила она.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

Смотрите в сюжете, как звезды пережили разрыв отношений:

Ранее мы писали, что источник назвал причину, почему Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться