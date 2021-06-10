Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян закрутил роман с известной российской моделью – СМИ

Пока проходит бракоразводный процесс Канье Уэста и матери его четыре детей, Ким Кардашьян, западные СМИ активно пишут о новых романах рэпера и светской львицы

Канье Уэст встречается с Ириной Шейк Фото: Getty Images, скриншот

Известие о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста расстроило многих поклонников известного семейства. Кажется, теперь у них есть новый повод для обсуждений – 44-летнего Уэста заметили в компании известной модели российского происхождения Ирины Шейк, сообщает People.

Парочку заметили на прогулке во Франции. Как сообщает издание, Ирина прилетела к Канье, чтобы вместе отпраздновать его день рождения, который артист отмечал 8 июня.

"Они знакомы по работе уже много лет. Канье стал добиваться внимания Ирины пару недель назад, он – парень убедительный. Они вместе провели три ночи в Villa La Coste. Уэст тусовался с Шейк в Нью-Йорке перед тем, как отпраздновать его день рождения во Франции", – говорит источник из окружения пары.

Канье Уэста и Ирину Шейк заметили на прогулке во Франции Фото: скриншот

Инсайдер также добавил, что Ирина Шейк была "поражена" тем, что рэпер пригласил ее во Францию и "с радостью" приняла предложение провести с ним время.

"Они официально не встречаются, но есть интерес с обеих сторон", – заявил источник.

Тем временем в СМИ также ходили слухи, что Ким тоже закрутила новый роман. Избранником телезвезды и бизнесвумен якобы стал известный американский юрист и политический обозреватель Ван Джонс. По словам инсайдеров, Ким и Ван дружат уже давно, но в последнее время их отношения перешли на другой уровень.

Ким Кардашьян и Ван Джонс Фото: Getty Images

А недавно, в новом выпуске реалити "Семейство Кардашьян", Ким пожаловалась своей сестре Хлое, что не могла больше поддерживать мужа и что "застряла в прошлом". А еще она пожелала Канье Уэсту хорошую жену.

"Я думаю, что он заслуживает кого-то, кто сможет поддержать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать", – говорила Кардашьян.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

Смотрите видеосюжет о разводе Ким и Канье:

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