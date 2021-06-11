Кейт Миддлтон впервые встретилась с первой леди США Джилл Байден: обе надели розовое

Кейт Миддлтон впервые встретилась с Джилл Байден / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge
Кейт Миддлтон, которая недавно отправила подарок дочери Меган Маркл и принца Гарри, встретилась с первой леди США Джилл Байден в начальной школе английского графства Корнуолл. 70-летняя Джилл сопровождает своего супруга Джо Байдена в его первой поездке в Европу в качестве президента.
Свою первую встречу Кейт и Джилл сосредоточили на детях и образовании. Они посетили Академию Конора Даунса. Байден и герцогиня Кембриджская также приняли участие в круглом столе о дошкольном образовании.
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Они также побывали на экскурсии по открытой территории школы, в ходе которой можно было увидеть кроликов, за которыми дети помогают ухаживать. Первая леди США принесла животным большую миску моркови.
Кейт Миддлтон для встречи выбрала миди-платье цвета фуксии от Alexander McQueen. Что касается Джилл – она надела ярко-розовый пиджак от L'Agence поверх белого платья от Akris и босоножек от Valentino. У обеих дам, кстати, обувь одинакового оттенка беж.
Джилл Байден в Великобритании встретилась с Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images
К слову, этот наряд мы уже видели на Джилл Байден – в апреле она посетила колледж Саук Вэлли в Диксоне в таком же аутфите.
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