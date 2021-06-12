Кейт Миддлтон носит браслет, который принадлежал принцессе Диане (фото)

Кейт Миддлтон носит браслет принцессы Дианы / Фото: Getty Images
После встречи с Джилл Байден Кейт Миддлтон присоединилась к королеве Елизавете, принцу Чарльзу, Камилле, герцогине Корнуолльской и принцу Уильяму на саммите G-7.
Розовое платье Кейт сменила на элегантный белый аутфит с браслетом из трех нитей с жемчугом и бриллиантами, который когда-то принадлежал принцессе Диане.
Кейт Миддлтон надела браслет принцессы Дианы к белому аутфиту на встрече G-7 / Фото: Getty Images
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Мама принцев Уильяма и Гарри Диана Спенсер носила это украшение несколько раз, в том числе в дуэте с ее известным расшитым жемчугом платьем "Элвис".
Принцесса Диана носила жемчужный браслет во время визита в Гонконг / Фото: Getty Images
Принц Уильям и принц Гарри унаследовали коллекцию украшений своей матери, а их жены иногда носят некоторые из драгоценностей.
Кейт Миддлтон ранее уже надевала этот браслет: во время приема в Берлине в 2017 году, а также во время своего королевского турне по Швеции в 2018 году.
Кроме того, Кейт носит одно из самых значимых украшений, тоже принадлежавшее матери ее супруга, – это обручальное кольцо с огромным сапфиром. Принцесса Диана получила его от принца Чарльза, когда тот делал ей предложение руки и сердца. После кольцо попало к принцу Уильяму.
Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям запустили свой YouTube-канал.
Смотрите их первое видео:
На днях также сообщалось, что принцы Гарри и Уильям обвинили корпорацию BBC в смерти их матери принцессы Дианы.