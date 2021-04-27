Кендалл Дженнер надела трендовый кожаный костюм. Он от украинского бренда

Одна из главных модных инфлюенсеров мира пополнила гардероб образом от Cultnaked

Мадонна обожает шляпы Ruslan Baginskiy, а свои яркие концертные образы Dua Lipa дополняет бра от FROLOV. Теперь в поклонницы дизайнеров из Украины записалась и американская супермодель Кендалл Дженнер. На днях она прогулялась по Лос-Анджелесу в соблазнительном комплекте Choco Bar от Cultnaked.

Кендалл Дженнер / Фото: instagram.com/cultnaked

Звезда семьи Кардашьян надела топ без бретелей и брюки из веганской кожи в оттенке молочного шоколада. Этот костюм украинский бренд презентовал всего 7 недель назад, но он уже успел полюбиться модницам со всего мира. В настоящий момент в Cultnaked объявили sold out. Новую партию обещают после 9 мая. Цена – 9786 грн.

Федерика Лабанка, консультант Prada / Фото: instagram.com/federica.labanca

Модель Ивана Хо / Фото: instagram.com/ivana__ho Реклама

Свой образ Кендалл Дженнер дополнила вьетнамками на каблуке и сумкой-багет Louis Vuitton с цепочкой вместо плечевого ремня. Также модель выбрала бежевую маску для лица и собрала наверх волосы. Во время прогулки ее запечатлели вместе с бойфрендом Девином Букером – игроком НБА.

Интересно, что это не первые вещи украинского производства в гардеробе Дженнер. Она также любит пижамы Sleeper из нашей подборки стильной домашней одежды и брюки Bevza.

Кендалл Дженнер в пижаме Sleeper / Фото: Vogue

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