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Карантинный дресс-код: 5 лучших украинских брендов домашней одежды

Сегодня, 18:14

Когда хочется быть красивой всегда

Если вы тоже стали чаще находиться дома, отговорок быть не может. Самое время отправить старые треники или халат на пенсию — и найти достойную замену в сегменте домашней одежды. К тому же, о главных must have для весенних образов мы уже поговорили. Теперь разбираемся, где и какую одежду покупать для отдыха, сна и удаленки.

Balcony Garment

Дом — самое важное место на земле, где каждый может быть самим собой. Такова философия бренда Balcony Garment, который в следующем году отметит 10-летие. Здесь делают ставку на мягкие натуральные ткани, лаконичный дизайн и тщательность в деталях. Хороший пример того, как домашняя одежда может быть комфортной, но в то же время безумно женственной и элегантной. Помимо сезонных коллекций, бренд выпускает капсульные и лимитированные.

Balcony Garment
Balcony Garment
Фото: balconygarment.com

Balcony Garment
Balcony Garment
Фото: balconygarment.com

Mashsh

Маша Ефросинина хотела создать универсальную одежду, в которой одинаково удобно валяться в постели, заниматься спортом или гулять с ребенком. И у неё получилось! Все вещи отшиваются из приятных к телу итальянских тканей и легко комбинируются между собой. Также у Mashsh можно найти повязки для волос и маски для сна.

Mashsh
Mashsh
Фото: mashshwear.com

Mashsh
Mashsh
Фото: mashshwear.com

Home Wings

У бренда амбициозная цель — подарить каждой девушке гармонию и вдохновение воплощать самые дерзкие планы. При этом в Home Wings уверены, что красота в простоте. Уютные, базовые и стильные, их костюмы давно вышли за рамки домашней одежды и стали частью повседневного гардероба украинских fashionista. Отдельное внимание стоит обратить на платья свободного кроя — хюгге в чистом виде.

Home Wings
Home Wings
Фото: homewings.com.ua

Home Wings
Home Wings
Фото: homewings.com.ua

Sleeper

Украинский бренд сегмента деми-люкс любят во всем мире. В том числе такие селебрити как Кэти Перри, Милли Бобби-Браун, Эль Фаннинг и Эмили Ратаковски. Концепция главных коллекций Sleeper — из постели на работу. Более чем актуально в условиях новой реальности, когда сложно поддерживать привычный рабочий ритм вне офиса. Добавьте немного собранности в домашний образ — и дела пойдут продуктивнее.

Sleeper
Sleeper
Фото: the-sleeper.com

Sleeper
Sleeper
Фото: the-sleeper.com

KOTOVICH

Основанный близняшками Ириной и Кристиной, KOTOVICH фокусируется на производстве купальников и минималистичной одежды для дома. Цветовая палитра — пастельная и нейтральная. Сестры уверены, что комплект молочного, бежевого или серого оттенка не будет отвлекать и точно не надоест.

KOTOVICH
KOTOVICH
Фото: kotovich-lingerie.com

KOTOVICH
KOTOVICH
Фото: kotovich-lingerie.com

Кстати, если очередной локдаун застал вас врасплох, вот несколько идей, чем можно занять себя на карантине.

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