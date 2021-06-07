Картофельная запеканка со свежей сельдью по-фински – еще одно вкусное применение этой рыбы

Картофельная запеканка с сельдью - калалаатикко Фото: instagram.com/forshmak79/

Для многих сельдь и картофель просто созданы друг для друга. В первую очередь – когда вареный, жаренный картофель и соленая селедка. У финнов на этот счет есть свой ответ, и это картофельная запеканка со свежей сельдью – калалаатикко. В рецепте есть молоко, из-за чего многим это блюдо может показаться немного странным. Но это только показаться, на деле – это ароматная и сытная запеканка, которая стоит нашего внимания. Картофель для нее можно брать молодой, сейчас он и блюда с ним особенно вкусные.

Картофельная запеканка с сельдью калалаатикко – рецепт

Фото: instagram.com/forshmak79/

Ингредиенты

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Сельдь свежая – 3 тушки

Картофель – 1 кг

Молоко – 150 мл

Яйца – 2 шт.

Растительное масло – 45 мл

Лук и болгарский перец – по 1 шт.

Горошек (свежий или консервированный) – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Размороженную или свежую сельдь выпотрошить и удалить черную пленку, хребет и крупные кости, а также хвост и голову с жабрами. Нарезать мелкими кусочками и уложить их в смазанную маслом глубокую форму для запекания. Нарезать соломкой болгарский перец и мелко нашинковать лук. Равномерно распределить овощи по всей поверхности сельди, добавить соль и орегано по вкусу. Добавить немного зеленого горошка и плотно покрыть будущую запеканку сырым картофелем, нарезанным тонкими кружочками. В отдельной посуде миксером взбить яйца, к которым тонкой струйкой постепенно ввести молоко. Полученной заправкой залить калалаатикко и отправить форму в разогретую до 200 градусов духовку на 45 минут. Украсить зеленью по вкусу.

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