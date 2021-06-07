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Картофельная запеканка со свежей сельдью по-фински – еще одно вкусное применение этой рыбы

7 июня, 16:41

Ирина Маслова

В Финляндии это называется калалаатикко, в рецепте блюда есть молоко

Картофельная запеканка с сельдью - калалаатикко Фото: instagram.com/forshmak79/

Для многих сельдь и картофель просто созданы друг для друга. В первую очередь – когда вареный, жаренный картофель и соленая селедка. У финнов на этот счет есть свой ответ, и это картофельная запеканка со свежей сельдью – калалаатикко. В рецепте есть молоко, из-за чего многим это блюдо может показаться немного странным. Но это только показаться, на деле – это ароматная и сытная запеканка, которая стоит нашего внимания. Картофель для нее можно брать молодой, сейчас он и блюда с ним особенно вкусные.

Картофельная запеканка с сельдью калалаатикко – рецепт

Фото: instagram.com/forshmak79/

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Размороженную или свежую сельдь выпотрошить и удалить черную пленку, хребет и крупные кости, а также хвост и голову с жабрами.
  2. Нарезать мелкими кусочками и уложить их в смазанную маслом глубокую форму для запекания.
  3. Нарезать соломкой болгарский перец и мелко нашинковать лук.
  4. Равномерно распределить овощи по всей поверхности сельди, добавить соль и орегано по вкусу.
  5. Добавить немного зеленого горошка и плотно покрыть будущую запеканку сырым картофелем, нарезанным тонкими кружочками.
  6. В отдельной посуде миксером взбить яйца, к которым тонкой струйкой постепенно ввести молоко. Полученной заправкой залить калалаатикко и отправить форму в разогретую до 200 градусов духовку на 45 минут.
  7. Украсить зеленью по вкусу.

Из этого видео узнаете оригинальный рецепт рыбного риета.

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