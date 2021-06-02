Капоната – любимое рагу сицилийцев и вкусное дополнение к ужину

Овощное рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/
В каждой стране и в каждом регионе есть блюдо, которым местные гордятся. Речь пойдет об итальянской капонате, которую очень любят есть на Сицилии. Об этом блюде знают не только на острове, но и в других уголках страны. Капоната стала частью национальной кухни Италии. Узнаем немного истории этого овощного рагу и запишем рецепт.
Сначала была рыбной, потом стала вегетарианской
Конечно, рыбу можно подать к капонате. Это не запрещается. Есть версия, что когда-то давно это рагу готовили с рыбой, название которой – каппоне. Так, собственно, блюдо получило название. Со временем каппоне пропала из улова рыбаков, а есть нужно было, поэтому сицилийцы стали готовить капонату уже без нее.
Как подавать капонату
И горячей, и охлажденной в большой тарелке и обязательно с гренками и оливковым маслом. Желательно, чтобы капоната была украшена кедровыми орехами.
Для приготовления капонаты нужно:
- Баклажан, морковь – по 2 шт. ⠀
- Цукини – 3 шт. ⠀
- Перец, стебель сельдерея, лук – по 1 шт. ⠀
- Помидоры – 5 шт.
- Каперсы, оливки, мята, базилик, орегано – по вкусу⠀
- Соль, перец – по вкусу⠀
- Сахар – 1 ст. л.⠀
- Оливковое масло
- Кедровые орехи для украшения
Способ приготовления⠀
- Овощи, кроме помидоров и лука, нарезать кубиками. В кастрюле разогреть оливковое масло, оно должно полностью покрывать овощи, и обжарить по очереди баклажан, морковь, сельдерей, кабачки и в конце – перец.
- Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
- Обжарить нарезанный лук и помидоры. Добавить каперсы, все жареные овощи, черные оливки, сахар. Посолить, поперчить. Тушить до готовности.
- Готовую капонату приправить орегано, листьями мяты и базиликом. Подавать с гренками.
А гренки к капонате можно подать с тартаром из лосося и клубникой.
Здесь узнаете, как готовят ризотто в Италии и его рецепт.