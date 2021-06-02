Капоната – любимое рагу сицилийцев и вкусное дополнение к ужину

Вам нужны сезонные цукини, баклажаны, помидоры и еще – совсем немного специй

Овощное рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/

В каждой стране и в каждом регионе есть блюдо, которым местные гордятся. Речь пойдет об итальянской капонате, которую очень любят есть на Сицилии. Об этом блюде знают не только на острове, но и в других уголках страны. Капоната стала частью национальной кухни Италии. Узнаем немного истории этого овощного рагу и запишем рецепт.

Сначала была рыбной, потом стала вегетарианской

Конечно, рыбу можно подать к капонате. Это не запрещается. Есть версия, что когда-то давно это рагу готовили с рыбой, название которой – каппоне. Так, собственно, блюдо получило название. Со временем каппоне пропала из улова рыбаков, а есть нужно было, поэтому сицилийцы стали готовить капонату уже без нее.

Как подавать капонату

И горячей, и охлажденной в большой тарелке и обязательно с гренками и оливковым маслом. Желательно, чтобы капоната была украшена кедровыми орехами.

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Для приготовления капонаты нужно:

Баклажан, морковь – по 2 шт. ⠀

Цукини – 3 шт. ⠀

Перец, стебель сельдерея, лук – по 1 шт. ⠀

Помидоры – 5 шт.

Каперсы, оливки, мята, базилик, орегано – по вкусу⠀

Соль, перец – по вкусу⠀

Сахар – 1 ст. л.⠀

Оливковое масло

Кедровые орехи для украшения

Способ приготовления⠀

Овощи, кроме помидоров и лука, нарезать кубиками. В кастрюле разогреть оливковое масло, оно должно полностью покрывать овощи, и обжарить по очереди баклажан, морковь, сельдерей, кабачки и в конце – перец. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Обжарить нарезанный лук и помидоры. Добавить каперсы, все жареные овощи, черные оливки, сахар. Посолить, поперчить. Тушить до готовности. Готовую капонату приправить орегано, листьями мяты и базиликом. Подавать с гренками.

А гренки к капонате можно подать с тартаром из лосося и клубникой.

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