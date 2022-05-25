Нет ничего лучше красного и черного – доказывают Канны. Вот 10 самых красивых платьев

Смотрите: самые красивые черные и красные платья Каннского кинофестиваля 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Вчера мы наблюдали, как украинская супермодель Алина Байкова прибыла в Канны, чтобы своим эффектным выходом поддержать Украину. Сегодня мы продолжаем рассматривать самые элегантные наряды с красной дорожки 75-го Каннского кинофестиваля.
Собрали для вас десять платьев в красных и черных цветах, которые доминировали на вечере премьер во Дворце фестивалей Французской Ривьеры.
Самым ярким выходом вечера в Каннах стало появление бразильской супермодели Изабель Гулар. Красотка выбрала алый брючный комплект ливанского бренда Ashi Studio. Изюминкой образа стал необычный корсет с огромным шлейфом. Сзади наряд модели напоминал роскошное вечернее платье.
29-летняя британская супермодель Кара Делевинь для своего выхода на красной дорожке выбрала черное бархатное платье Balmain. Платье в крупную сетку с прозрачными вставками украшало фигурное декольте и тяжелый шлейф.
Актриса Кристен Стюарт появилась в Chanel. Для своего выхода она выбрала твидовый корсет и лаконичные прямые брюки. Дополнила образ бриллиантовым колье и солнцезащитными очками.
55-летняя Софи Марсо затмила всех, появившись на набережной Круазет в длинном красном комбинезоне с накидкой.
Белла Хадид покорила публику в винтажном платье Versace 1987 года, которое создал сам Джанни Версаче. Наряд с расклешенной бархатной юбкой, корсетом из драпированной ткани и объемной лентой вокруг бедер добавил образу драматичности.
45-летняя немецкая актриса Диана Крюгер прибыла в Канны в шикарном алом платье Oscar de la Renta.
Изабель Юппер и Мэгги Джилленхол предстали перед гостями кинофестиваля в образах drama queen.
Леа Сейду также выбрала черное платье Louis Vuitton. В красном блистали Дипика Падуконе и Беренис Бежо.
Смотрите фото, как Тильда Суинтон поддержала Украину в Каннах.