Немає нічого кращого за червоне і чорне – доводять Канни. Ось 10 найкрасивіших суконь

Дивіться: найкрасивіші чорні та червоні сукні Канського кінофестивалю 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
Вчора ми спостерігали, як українська супермодель Аліна Байкова прибула до Канн, щоб своїм ефектним виходом підтримати Україну. Сьогодні ми продовжуємо розглядати найелегантніші вбрання з червоної доріжки 75-го Каннського кінофестивалю.
Зібрали для вас десять суконь у червоних та чорних кольорах, які домінували на вечорі прем'єр у Палаці фестивалів Французької Рів'єри.
Найяскравішим виходом вечора у Каннах стала поява бразильської супермоделі Ізабель Гулар. Красуня обрала яскраво-червоний брючний комплект ліванського бренду Ashi Studio. Родзинкою образу став незвичайний корсет із величезним шлейфом. Ззаду наряд моделі нагадував розкішну вечірню сукню.
29-річна британська супермодель Кара Делєвінь для свого виходу на червоній доріжці обрала чорну оксамитову сукню Balmain. Сукню у велику сітку з прозорими вставками прикрашало фігурне декольте та важкий шлейф.
Актриса Крістен Стюарт з'явилася у Chanel. Для свого виходу вона обрала твідовий корсет та лаконічні прямі штани. Доповнила образ діамантовим кольє та сонцезахисними окулярами.
55-річна Софі Марсо затьмарила всіх, з'явившись на набережній Круазет у довгому червоному комбінезоні з накидкою.
Белла Хадід підкорила публіку у вінтажній сукні Versace 1987 року, яку створив сам Джанні Версаче. Наряд із оксамитовою спідницею-кльош, корсетом із драпірованої тканини та об'ємною стрічкою навколо стегон додав образу драматичності.
45-річна німецька актриса Діана Крюгер прибула до Канн у шикарній червоній сукні Oscar de la Renta.
Ізабель Юппер та Меггі Джілленхол постали перед гостями кінофестивалю в образах drama queen.
Леа Сейду також обрала чорну сукню Louis Vuitton. У червоному блищали Діпіка Падуконе та Береніс Бежо.
Дивіться фото, як Тільда Суінтон підтримала Україну у Каннах.