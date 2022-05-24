Украинка Байкова, влюбленные Кассель-Кунаки и другие звезды на красной дорожке 7-го дня Канн

В этом году на красной ковровой дорожке в Каннах есть на что посмотреть. Мы собрали самые знаковые звездные выходы седьмого дня кинофестиваля

Каннский кинофестиваль-2022 - лучшие образы 7-го дня / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы продолжаем наслаждаться звездными образами на красной дорожке 75-го Каннского кинофестиваля, чтобы хоть как-то отвлечься от военных реалий.

Вчера ночью украинская супермодель Алина Байкова покорила гостей Канн сногсшибательным образом. Девушка появилась на красной дорожке Канн в платье от ливанского бренда Azzi & Osta. Наряд цвета фуксии Алина дополнила значком и маленьким флагом Украины, с которым элегантно позировала перед фотографами.

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Алина Байкова / Фото: Getty Images

Роскошная Наоми Кэмпбелл прибыла на премьеру фильма "Решение расстаться" в нуарном платье Valentino Haute Couture. 52-летняя звезда стала абсолютным триумфатором вечера. Для своего выхода она выбрала платье с глубоким декольте, которое было украшено перьями, а плечи украшали молочные атласные ленты. Королева подиума дополнила образ колье с одним из самых больших сапфиров в истории.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

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Эмили Ратаковски предстала перед гостями кинофестиваля в будуарном черном платье Miu Miu, Леа Сейду выбрала Louis Vuitton, блистала во всех смыслах Ребекка Холл в Prada, а Кристен Стюарт надела лодочки и юбку с бантом из коллекции Chanel Spring 2022 Couture.

Эмили Ратаковски / Фото: Getty Images

Кристен Стюарт и Леа Сейду / Фото: Getty Images

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Ребекка Холл / Фото: Getty Images

64-летняя Шэрон Стоун снова надела платье Dolce & Gabbana. На этот раз актриса выбрала наряд благородного малахитового цвета с умопомрачительным разрезом до бедра.

Шэрон Стоун / Фото: instagram.com/festivaldecannes

Супермодель Коко Роша изображала томного лебедя в Saint Laurent.

Коко Роша / Фото: Getty Images

Самыми желанными гостями вечера стали любимчики Французской Ривьеры – Тина Кунаки и Венсан Кассель. Тина в зеленом платье со шлейфом из весенней коллекции Valentino Couture вместе с супругом, похоже, устроили себе каникулы.

Тина Кунаки и Венсан Кассель / Фото: Getty Images

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