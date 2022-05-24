Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🎬 Канны 2022 ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Канны 2022

Флешмоб Никитюк

Бесплатно в Канаду

Снова пандемия?

Учеба за границей

Герои Азовстали
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Украинка Байкова, влюбленные Кассель-Кунаки и другие звезды на красной дорожке 7-го дня Канн

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 мая, 17:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этом году на красной ковровой дорожке в Каннах есть на что посмотреть. Мы собрали самые знаковые звездные выходы седьмого дня кинофестиваля
Каннский кинофестиваль-2022 - лучшие образы 7-го дня
Каннский кинофестиваль-2022 - лучшие образы 7-го дня / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы продолжаем наслаждаться звездными образами на красной дорожке 75-го Каннского кинофестиваля, чтобы хоть как-то отвлечься от военных реалий.

Вчера ночью украинская супермодель Алина Байкова покорила гостей Канн сногсшибательным образом. Девушка появилась на красной дорожке Канн в платье от ливанского бренда Azzi & Osta. Наряд цвета фуксии Алина дополнила значком и маленьким флагом Украины, с которым элегантно позировала перед фотографами.

Реклама

Алина Байкова
Алина Байкова / Фото: Getty Images

Роскошная Наоми Кэмпбелл прибыла на премьеру фильма "Решение расстаться" в нуарном платье Valentino Haute Couture. 52-летняя звезда стала абсолютным триумфатором вечера. Для своего выхода она выбрала платье с глубоким декольте, которое было украшено перьями, а плечи украшали молочные атласные ленты. Королева подиума дополнила образ колье с одним из самых больших сапфиров в истории.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Реклама

Эмили Ратаковски предстала перед гостями кинофестиваля в будуарном черном платье Miu Miu, Леа Сейду выбрала Louis Vuitton, блистала во всех смыслах Ребекка Холл в Prada, а Кристен Стюарт надела лодочки и юбку с бантом из коллекции Chanel Spring 2022 Couture.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Фото: Getty Images

Кристен Стюарт и Леа Сейду
Кристен Стюарт и Леа Сейду / Фото: Getty Images

Реклама

Ребекка Холл
Ребекка Холл / Фото: Getty Images

64-летняя Шэрон Стоун снова надела платье Dolce & Gabbana. На этот раз актриса выбрала наряд благородного малахитового цвета с умопомрачительным разрезом до бедра.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / Фото: instagram.com/festivaldecannes

Супермодель Коко Роша изображала томного лебедя в Saint Laurent.

Коко Роша
Коко Роша / Фото: Getty Images

Самыми желанными гостями вечера стали любимчики Французской Ривьеры – Тина Кунаки и Венсан Кассель. Тина в зеленом платье со шлейфом из весенней коллекции Valentino Couture вместе с супругом, похоже, устроили себе каникулы.

Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Смотрите фото: Тильда Суинтон поддержала Украину в Каннах.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
62-летний немец, который носит юбки и каблуки
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять