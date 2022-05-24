Украинка Байкова, влюбленные Кассель-Кунаки и другие звезды на красной дорожке 7-го дня Канн

Мы продолжаем наслаждаться звездными образами на красной дорожке 75-го Каннского кинофестиваля, чтобы хоть как-то отвлечься от военных реалий.
Вчера ночью украинская супермодель Алина Байкова покорила гостей Канн сногсшибательным образом. Девушка появилась на красной дорожке Канн в платье от ливанского бренда Azzi & Osta. Наряд цвета фуксии Алина дополнила значком и маленьким флагом Украины, с которым элегантно позировала перед фотографами.
Роскошная Наоми Кэмпбелл прибыла на премьеру фильма "Решение расстаться" в нуарном платье Valentino Haute Couture. 52-летняя звезда стала абсолютным триумфатором вечера. Для своего выхода она выбрала платье с глубоким декольте, которое было украшено перьями, а плечи украшали молочные атласные ленты. Королева подиума дополнила образ колье с одним из самых больших сапфиров в истории.
Эмили Ратаковски предстала перед гостями кинофестиваля в будуарном черном платье Miu Miu, Леа Сейду выбрала Louis Vuitton, блистала во всех смыслах Ребекка Холл в Prada, а Кристен Стюарт надела лодочки и юбку с бантом из коллекции Chanel Spring 2022 Couture.
64-летняя Шэрон Стоун снова надела платье Dolce & Gabbana. На этот раз актриса выбрала наряд благородного малахитового цвета с умопомрачительным разрезом до бедра.
Супермодель Коко Роша изображала томного лебедя в Saint Laurent.
Самыми желанными гостями вечера стали любимчики Французской Ривьеры – Тина Кунаки и Венсан Кассель. Тина в зеленом платье со шлейфом из весенней коллекции Valentino Couture вместе с супругом, похоже, устроили себе каникулы.
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