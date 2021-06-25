Каменских запостила фото в постели, а фолловеры решили, что она родила

Настя Каменских спровоцировала слухи о рождении ребенка. Певица поделилась в Instagram новым снимком, который озадачил ее поклонников

Настя Каменских спровоцировала слухи о рождении ребенка / Фото: instagram.com/kamenskux

Поклонники Насти Каменских очень ждут, когда она уже забеременеет. Да и сама певица в недавнем интервью призналась, что очень хочет детей.

А вы (мы уверены) хотите не скучно провести это лето. Поможет правильно распределить время наш календарь летних лайфхаков с самыми крутыми идеями.

В каждом втором фото NK фаны пытаются разглядеть увеличившийся живот, а на этот раз они и вовсе увидели ребенка на руках у звезды.

На новом снимке, которым Каменских поделилась в Instagram, певица лежит в постели, прикрываясь подушкой. Некоторым показалось, что это малыш.

"На ребенка в одеяле похоже"

"Ну наконец-то"

"Показалось, что вы родили ребенка и держите его"

"Если бы"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Читайте также: Как Каменских, Потап, Позитив и Дорофеева выглядели 10 лет назад: сравниваем фото

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Напомним, что Настя Каменских вышла замуж за Потапа в мае 2019 года. У рэпера есть сын от брака с Ириной Горовой. У NK пока нет детей.

В недавнем интервью Каменских рассказала нам о том, какие у них отношения с Потапом и как они улаживают ссоры в семье.

Эксклюзивное интервью с Настей Каменских для "Зіркового шляху" – смотрите видео:

Ранее Настя Каменских снялась в стильной и соблазнительной фотосесии.