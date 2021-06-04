Какой вы автомобиль по гороскопу – 12 вариантов для каждого знака зодиака

Авто / Фото: Unsplash
Хотите узнать, какая машина – ваше все? За рулем какого авто вам будет наиболее уютно? Обратимся к подсказке звезд. Читайте наш гороскоп авто для каждого знака зодиака.
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Овен – Феррари
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Pixabay
Овен стремится к первенству во всем, в том числе и на дороге. А потому ваша модель – спортивная и динамичная, к примеру, Феррари, которому покоряются скоростные трассы.
Телец – Опель
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Pixabay
Телец – знак хозяйственный и практичный, который лишнюю копейку пустит в дело, а не на роскошь. Да и водят Тельцы бережно. Так что отличный выбор авто – это экономичные модели Опель или Сааб.
Близнецы – Ауди
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Pixabay
Близнецов отличает ветреность, разносторонность и непостоянство. Этот знак способен менять машины, как перчатки, и не остановится на одной. Но все же у него есть любимая марка – это Ауди.
Рак – Лада
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Unsplash
Тише едешь – дальше будешь. Это, пожалуй, главный принцип нерешительного, романтичного и неторопливого Рака. Зато у него меньше всего аварий среди других знаков. Рак предпочитает отечественное авто.
Лев – Ягуар
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Pixabay
Ну, кто бы сомневался, что властный Лев предпочтет машину-статус, машину-блеск, машину-роскошь. Да и от приличной скорости Лев не откажется. В общем марка львиного авто – не ниже Ягуара.
Дева – Тойота
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Pixabay
Дева – достаточно законопослушный знак зодиака хоть пешком, хоть за рулем. Вдумчивость и аккуратность Девы на дороге легко воплотить в такой марке автомобиля, как Тойота.
Весы – Мерседес
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Pixabay
У знака Весы изысканный вкус. Передвижение для них подобно ритуалу. Они не будут пользоваться лишь бы чем, а отдадут предпочтение элитным маркам авто. К примеру, их выбор может пасть на Мерседес-Бенц.
Скорпион – Порше
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Pixabay
Скорпион – мастер от Бога и даже из слабого авто способен выжать всю мощь. Этот знак любит скорость, риск, шик и езду с ветерком. Так что для него подходящая марка – Порше.
Стрелец – Вольво
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Pixabay
При возможности Стрелец однозначно предпочтет авто представительского класса. Но может довольствоваться и Вольво. Зато не откажется от прицепа, чтобы все свое брать в дорогу с собой.
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Козерог – Фольксваген
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Pixabay
Козерог уважает внедорожники с высокой проходимостью. Его тянет ввысь и манят труднопроходимые дороги, от которых он фанатеет. Выбор достоин – это Фольксваген.
Водолей – Хонда
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Pixabay
Рыбы – БМВ
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Pixabay
У Рыб хорошо развита интуиция, но при этом они могут быть непредсказуемыми, а потому часто дерзкими на дороге. Все же не стоит подвергать опасности окружающих. Достойный выбор авто – это БМВ.
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