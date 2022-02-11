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Картофельное молоко – действительно ли это новый полезный суперфуд или просто тренд

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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11 февраля, 16:00
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Новый ЗОЖный тренд – картофельное молоко позиционируют, как самую экологически чистую альтернативу молоку животному. Но польза его для здоровья весьма преувеличена
Картофельное молоко позиционируют, как новый суперфуд, но польза его для здоровья сильно преувеличена
Картофельное молоко позиционируют, как новый суперфуд, но польза его для здоровья сильно преувеличена / Фото: Getty Images, freepik.com

Картофельное молоко может стать лучшей альтернативой соевому, кокосовому молоку или миндальному, заменить лактозу для тех, кто ее не переносит? Пока медиа пишут о новом суперфуде, давайте разберемся, действительно ли "молоко" из картофеля имеет какую-либо ценность для нашего здоровья.

А помог нам в этом диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель "Диет-центра здорового питания доктора Куща" Александр Кущ.

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Александр Кущ
Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Любое растительное и картофельное молоко полезно?

В последнее время весь мир "ополчился" на коровье молоко. Действительно, у некоторых людей есть непереносимость лактозы. К тому же у взрослых людей с возрастом выработка фермента лактазы (которая помогает расщепить лактозу, содержащуюся в животном молоке) в организме снижается, возникает так называемая лактазная недостаточность.

Сравнивать любое растительное, а тем более картофельное
Сравнивать любое растительное, а тем более картофельное "молоко" с коровьим – не корректно вообще / Фото: unsplash.com

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Поэтому после употребления животного молока могут возникать вздутие живота, метеоризм и так далее. Хотя далеко не у всех взрослых это происходит. В итоге незамедлительно разные бренды нам предложили альтернативу традиционному молоку – так называемое растительное молоко (соевое, кокосовое, рисовое, а теперь – и картофельное) которое приверженцы ЗОЖ считают полезным.

Безусловно, разные виды растительного молока обогащают витаминами и микроэлементами, также в таком "молоке" есть доля растительных протеинов (белков). Но сравнивать растительное, а тем более картофельное "молоко" с коровьим – не корректно.

Как сделать растительное молоко?

Растительное молоко называться молоком не может, это по своей "сути" – отвар или вытяжка из семян, орехов, в случае с картофельным "молоком" – корнеплодов. Все это измельчается, смешивается с водой в определенных пропорциях, затем отжимается и процеживается. Далее такое "молоко" дополнительно обогащают витаминами, вытяжками из других растений, добавляют подсластители и т.д.

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Чтобы приготовить картофельное молоко, корнеплоды очищают, варят, смешивают с водой, взбивают в блендере и процеживают через сито
Чтобы приготовить картофельное молоко, корнеплоды очищают, варят, смешивают с водой, взбивают в блендере и процеживают через сито / Фото: freepik.com

Пока таблоиды пишут о том, что картофельное молоко еще не поступило массово в продажу и предлагают сделать его самим. Для этого картофель очищают, варят, смешивают с водой, взбивают в блендере и процеживают через сито. Но стоит ли рассматривать картофельное молоко, как суперфуд? Ведь полезным продуктом картофель, тем более после такой обработки, не назовешь.

А чем полезен картофель для организма?

Картофель сам по себе достаточно калорийный продукт, он богат крахмалом, калием, магнием, микроэлементами. Но пользу можно извлечь только из правильно приготовленных корнеплодов. Например, запеченного картофеля, но не картошки фри. Обжаренный во фритюре, да еще с солью или сахаром картофель становится еще более калорийным продуктом, с высоким содержанием жира и соли.

Пользу можно извлечь только из правильно приготовленных корнеплодов: например, запеченного картофеля
Пользу можно извлечь только из правильно приготовленных корнеплодов: например, запеченного картофеля / Фото: Инстаграм

Использовать картофель для приготовления "молока", которое будет полезным, тоже занятие сомнительное. Поскольку при термической обработке полезные вещества, особенно витамины в продуктах разрушаются. В итоге вы получите отвар, который еще и достаточно калорийный, но никак не полезный нутриент.

Если у вас непереносимость лактозы (диагностировать которую может только врач) или вы не любите животное молоко, то конечно же никто не запрещает пить растительную альтернативу. Исследования показывают, что из таких растительных напитков наиболее полезны кокосовое и миндальное молоко.

Хотите узнать больше по теме, как еще приготовить картофель? Читайте также "Рецепт дважды запеченного картофеля".

Также ранее мы вспоминали, что именно молочные продукты помогают насытить организм цинком. Узнайте, "Как получить цинк из молочных продуктов".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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