Как и где познакомиться с парнем во время карантина: 10 мест

Помимо внешности и всех сопутствующих моментов, важно еще излучать жизненную энергию

Молодые люди часто интересуются, где можно познакомиться, как найти свою любовь и встретить хорошего человека. Особенно актуальным этот вопрос становится во время карантина, когда большую часть времени мы проводит дома. Для европейских стран очень привычно знакомиться на улице, в переходе, в общественном транспорте. У нас же ситуация немного другая, говорит психолог Марина Журбенко, которая рассказала Life Сегодня, где сейчас девушка может познакомиться с парнем несмотря на локдаун с его ограничениями.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко Фото: пресс-служба

Не подходи ко мне. Почему девушки не знакомятся на улице

По некоторым данным, еще в начале 2000-х познакомиться на улице считалось нормой, говорит психолог. Сейчас же, в больших городах добавились такие "профессии" как пикапер, альфонс или мошенник и женщины просто стали опасаться таких знакомств. Поэтому всегда трудно сказать, кем окажется мужчина, который активно пытается завести знакомство. Более того, через несколько лет может и вовсе оказаться, что он женат и у него пара-тройка детей.

Но, как правило, отмечает эксперт, у адекватных и состоявшихся мужчин стабильный круг общения, мало личного времени, которое они стараются провести за приятными делами. Ведь должны же одинокие мужчины где-то обедать, следить за физической формой, развиваться и обучаться новому, расслабляться и просто передвигаться.

И даже в карантин, когда закрыты большинство общественных мест, всегда есть вариант познакомиться с кем-то интересным. Но, что, кроме внешности, одежды и других подобных атрибутов, важно для знакомства с мужчиной?

Не надо стесняться. Как девушке побороть неловкость при знакомстве с парнем

Многие женщины часто проявляют стеснение, неуверенность, скованность при знакомстве с мужчинами. Продиктованные социумом нормы поведения "как должна" и "как не должна" вести себя женщина – сразу отбирает у нее 50% шансов на любое знакомство, поясняет психолог.

Но не стоит ждать одобрения подруг или родственников на знакомство на улице или в других не свойственных для вас местах. А вот внутреннее разрешение дать себе необходимо, если новое знакомство вам действительно нужно. И да, тут никто и ни от чего не застрахован – можете один раз познакомиться и найти родственную душу, а можете десять раз попадать на каких-то неудачников.

Но, не прикладывая никаких усилий, встретить своего человека равны нулю. Нужно, как минимум, выйти на улицу, открыть глаза и начать замечать людей вокруг, говорит психолог. И даже если вы познакомитесь с человеком не для дальнейшего продолжения – это будет прекрасным преодолением вашего внутреннего барьера стеснения и других личных качеств. Ведь что может быть лучше обмена энергией здоровых красивых людей с чувством юмора, говорит психолог.

Но, что еще, кроме внешности девушки важно, чтобы познакомится с парнем?

Включайте зеленый свет! Как девушке познакомиться с парнем

Одна бизнес-леди назвала свой способ знакомства с мужчинами: "Нужно просто включить зеленый свет!". Это значит, говорит психолог, что помимо внешности и всех сопутствующих моментов, таких как одежда, макияж, важно еще и излучать жизненную энергию, иметь блеск в глазах, а не потухший взгляд и усталый вид. Поэтому развивайтесь, занимайтесь собой и тогда вы станете привлекательными не только для себя, а и для окружающих.

Но где познакомиться с парнем, особенно, когда весь город на карантине?

Где познакомиться с парнем во время карантина: 10 мест

Карантин внес много изменений в нашу жизнь, но не парализовал ее полностью. А это значит, что не нужно рассчитывать только на знакомства онлайн – хотя да, это очень удобно. Выходите на улицу – там весна и много способов познакомиться.

1. Парки и зоны отдыха. К счастью погода радует и прогулки на свежем воздухе могут стать не только полезными, а и интересными, если встретить попутчика. Можно начать бегать, ездить на велосипеде, самокате, скейте и присмотреться к парням с такими же интересами.

2. Кафе, кофейни. Посидеть в самом заведении вряд ли получиться, ну и ладно – с такой то погодой! Многие кофейни делают уже летние террасы, где можно насладиться любимым напитком и приятной компанией.

3. Химчистки и другие места обслуживания. Пришли сдать пуховик, а вышли с новым знакомым – все проще простого.

4. Командировки (поезда, самолеты). Когда вы едите куда-то по делу, не обязательно быть погруженным в какие-то бумаги, книги или смотреть часами напролет фильмы. Посмотрите вокруг себя, подниите взгялд на своего попутчика. Вспомните красивую сцену с фильма "Турист" з Анджелиною Джоли и Джонни Деппом.

5. В соцсетях. Знакомства онлайн – самое оптимальное решение, когда на улице плохая погода, все закрыто и вы любите позависать в соцсетях, которых становиться все больше, поэтому выбора у вас ого-го, как много.

6. На приеме у врача. Лучше, конечно, когда вы чувствуете себя хорошо и к врачам вам обращаться не нужно, но все же. Поликлиника – это может и не самое романтичное, но и не самое плохое место для знакомства.

7. В кругу друзей. У ваших друзей кроме вас есть еще и другие друзья. Почему бы вам не познакомиться с ними?

8. На рынке. Еда нужна всегда, а рынок – то место, где завязать знакомства очень просто, начав разговор про свежесть огурцов, например или попросив о помощи донести тяжелую сумку до машины.

9. Выгуливая собаку. Гулять с домашним животным легче простого познакомиться з парнем, у которого также есть собака или просто ваше животное подбежало его понюхать.

10. В магазине. Если рынки вы не любите – идите в любимый супермаркет, в который ходите регулярно. Также регулярно туда может ходить и какой-то парень, который живет рядом и вы постоянно встречаетесь с ним над прилавком с банами. Задумайтесь, может это знак для знакомства?

А если вам все еще н удалость встретить интересного парня – не расстраивайтесь и порадуйте себя чем-то приятным. Выберите презент из нашего календаря подарков на апрель, наслаждайтесь жизнью и хорошим настроением.

Виды знакомств на карантине – смотрите видео:

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