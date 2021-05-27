Какие овощи отличные соседи: лайфхак-подсказка

Как правильно садить овощи / Фото: Unsplash
Люди издавна заметили, что у овощей на грядке с одними соседями складываются хорошие взаимоотношения, а вот других они просто на дух не выносят. Как правильно посадить овощи с учетом плана севооборота, кто с кем дружит на огороде и даже помогает в росте, читайте в нашей статье.
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Многие овощи не просто мирно сосуществуют на одном участке, но еще и активно помогают друг другу в росте за счет улучшения почвы или отпугивания вредителей друг от друга. За счет правильной посадки таких добрых соседей вы получите намного больший урожай.
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А потому многие овощи целесообразно высаживать на участке не в одиночестве, а по соседству с другими растениями, которые являются компаньонами. Сообща им легче снизить плохое воздействие насекомых-вредителей и болезней.
Какие овощи хорошо влияют друг на друга: лайфхак-подсказка
- Баклажаны – фасоль, перец.
- Кабачки – кукуруза, дыня, тыква.
- Капуста – свекла, мангольд, картофель, сельдерей, укроп, салат, лук, шпинат.
- Картофель – фасоль, кукуруза, горох.
- Лук – свекла, морковь, мангольд, салат, перец.
- Морковь – бобовые, томаты.
- Огурцы – фасоль, кукуруза, горох, капуста.
- Помидоры – морковь, сельдерей, огурцы, лук, перец.
- Свекла – капуста, брокколи, салат, лук, чеснок.
- Фасоль – кукуруза, сельдерей, чабер садовый, огурцы, редис, клубника.
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