Какие 4 самые странные выходки зафиксировали в книге рекордов Гиннеса

Какие 4 самые странные рекорды зафиксированы в книге рекордов Гиннеса / Фото: скриншот
Ведь рекорды могут быть не только невероятными и фантастическими, но и странными. О четырех самых необычных методах получения популярности – далее в материале.
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Самая сильная женщина Шотландии давит арбузы
Эмма Джейн Смит – тяжелоатлетка, которую называют самой сильной женщиной Шотландии. Она поднимает вес, в несколько раз тяжелее ее.
Но недавно, она потребовала побить несколько странный рекорд – на скорость раздавить арбузы!
По словам Эммы, это самый простой способ продемонстрировать людям насколько женщина может быть сильной.
В результате, она сделала это за 13 секунд! Но официально ее рекорд пока не зарегистрировали. В отличие от предшественницы – украинки Ольги Гриценко, которая еще 6 лет назад раздавили три арбузы за 14 секунд!
Самый большой рот у американки
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Один из последних рекордов, который зафиксировали в книге Гиннеса – не менее интересный и даже странный. Они зарегистрировали женщину с самым большим ртом в мире! Это Саманта Рамсделл из США.
Кто ест больше всех фаст-фуда в мире
Американец Дональд Горске попал в книгу рекордов за свою любовь к фаст-фудов. За всю свою жизнь он съел более 32 миллонов бургеров:
Когда я впервые его попробовал, понял – это моя любовь навсегда!
Мужчине настолько понравилась эта пища, что он сохранил даже каждую упаковку и каждый счет.
Но директор Центра по изучению комплексного питания Гордон Сакс говорит, что еда должна быть для человека как лечение, а не наоборот. Нездоровое питание только вредит организму!
Странный гастрономический рекорд – "Фруктовый ниндзя"
Среди других странных гастрономических фанатов можно выделить Дэвида Раша, по прозвищу "Фруктовый ниндзя". Он попал в книгу рекордов за то, что балансируя на мяче, за минуту разрезал самурайским мечом 65 киви!
Тем временем есть еще и другие рекорды:
- К примеру, египтянин готовится стать самым возрастным футболистом в 75 лет.
- У звезды Playboy украли самого большого в мире кролика.
- Twenty One Pilots попали в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный клип в истории.
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