Американка попала в Книгу рекордов Гиннеса за самый большой женский рот на планете

Недавно девушка показала, что может проглотить целое яблоко, откусить за раз 4 уложенных друг на друга чизбургера и даже обхватить губами немаленький бокал для вина

Американка с самым большим женским ртом на планете попала в Книгу рекордов Гиннеса / Фото: скриншот

У Саманты Рамсделл с Коннектикута в Tik-Tok почти 2 миллиона фанатов. И именно они уговорили девушку зарегистрировать свой рекорд. О владелице крупнейшего рта в мире – далее в материале.

Как прошло детство Саманты

"Большеротый окунь", "мечта дантиста" и даже "пак-мен". Сэм с раннего детства знала, что у нее большой рот из-за чего над ней часто издевались другие дети.

Вероятно, тогда девушка и представить не могла, что научится любить себя. А ее чрезвычайная улыбка привлечет миллионы поклонников.

Сама девушка говорит об этом так:

Это невероятно, что в 31 год я смогла поставить рекорд в том, о чем я боялась даже говорить и всячески пыталась скрыть. А теперь – это самая яркая и известная всем сторона моей личности.

Как Саманта стала популярной

Около года назад во время пандемии Саманта завела аккаунт в соцсети Tik-Tok. Сначала она пыталась петь и рассказывать шутки, но однажды подписчики обратили внимание на ее рот – так она нашла свою "фишку".

Саманта комментирует это так:

Мой рот выделил меня среди миллиона других комиков, певцов и других создателей контента.

На Саманту подписаны почти 2 миллиона человек. Она также сняла несколько роликов с Айзеком Джонсоном – американским подростком, у которого самый большой рот среди мужчин.

Как Саманта попала в Книгу рекордов Гиннеса

Именно подписчики уговорили Саманту попробовать попасть в Книгу рекордов Гиннеса. После нескольких замеров электронным штангенциркулем специалисты зафиксировали 6 с половиной сантиметров. Это мировой рекорд!

Такой результат Саманта прокомментировала так:

Если бы мне надо было дать совет для кого-то с большой частью тела или чем-то уникальным, и этот кто-то хотел бы зарегистрировать рекорд Гиннеса, я бы сказала: вперед! Гордитесь собой!

Саманта верит в себя и мечтает, что в будущем создаст собственное телешоу, где развлекать людей не только ртом, но и шутками и песнями.

Тем временем есть еще и другие рекорды: