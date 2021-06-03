Какая диета самая полезная и почему: врачи советуют средиземноморскую и DASH

DASH и средиземноморская диета – одни из лучших в плане здорового питания / Фото: unsplash.com

Какой принцип питания выбрать, чтобы защитить себя от максимума заболеваний и укрепить здоровье по полной? Американские учены пришли к выводу, что лучшие в этом плане – DASH-диета и средиземноморский тип питания. Результаты исследования, которое провели на врачах-добровольцах, опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Что означает DASH-диета и в чем принцип средиземноморского питания?

DASH – это аббревиатура от "диетических подходов к остановке гипертонии" ( Dietary Approaches to Stop Hypertension). Такой тип питания помогает снизить потребление соли, одновременно увеличив в рационе питательные вещества, которые борются с гипертонией. А именно – калий, магний и кальций. Если соблюдать DASH-диету, то можно снизить кровяное давление, поэтому такой тип питания рекомендован для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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Диета DASH отличается от других тем, что не заставляет резко ограничивать какие-либо продукты, но регулирует их количество. С помощью такого принципа питания можно не только укрепить сердце и сосуды, а также похудеть. Потому что человек начинает есть больше здоровой пищи, а меньше соли и сахара. Средиземноморская диета – это тоже не резкое ограничение продуктов, а план правильного питания. В котором должно быть достаточно овощей и фруктов, рыбы, морепродуктов, оливкового масла, цельнозерновых продуктов.

А чем еще полезно такое питание и какие именно продукты стоит добавить в рацион?

Фрукты и овощи, цельное зерно и ненасыщенные жирные кислоты снижают воспалительные процессы в организме, улучшают состояние сосудов, помогают похудеть, укрепляют иммунитет, снижают риски рака и диабета второго типа. Включает ли средиземноморская или DASH-диета пиццу с колбасками и большие порции спагетти? Нет, несмотря на то, что строгого списка продуктов в обоих типах питания не существует. Но здоровое питание и так подразумевает минимум переработанных продуктов, консервантов, трансжиров.

Принцип здорового питания – больше полезных продуктов в рационе / Фото: freepik.com

Допускается умеренное потребление вина, акцент на растительную пищу, снижение в рационе красного мяса, а сливочное масло заменяется оливковым. Чтобы улучшить вкус блюд, вместо соли используют больше специй и трав.

И, конечно же, для более успешного поддержания здоровья и нормального веса любой тип питания важно сочетать с физической активностью.

Напомним, что резко ограничивать продукты в рационе опасно для здоровья. А прежде чем садиться на диету, или начинать интервальное голодание, лучше проконсультироваться с врачом.

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