Как заморозить сырники для летнего быстрого завтрака

Для замороженных сырников лучше брать сухой творог с жирностью от 9%, если творог влажный, то влагу уберите с помощью гнета. После того, как вы сформировали сырники, они должны постоять в холодильнике несколько часов

Как заморозить сырники / Фото: depositphotos.com

Для кого-то сырники – лучший вариант для завтрака, но многие готовы есть их хоть каждый день. Сырники не надоедают. Мы рассказывали, как нужно пожарить самые лучшие по советам известных кулинаров, теперь узнаем, как их заморозить, чтобы не тратить время на замес теста. В календаре лайфхаков для лета найдете лучшие идеи, как его провести.

Замороженные сырники. Этап 1. Приготовление творожной массы

Чтобы сырники получились максимально творожными, чем мучными, нужно взять как можно более сухой творог (или отжать лишнюю жидкость под гнетом). Не стоит брать обезжиренный творог – вкусные сырники получаются при жирности минимум 5%, а еще лучше от 9 до 18%.

На 500 граммов творога достаточно 1 яйца (можно добавить еще 1-2 желтка для шелковистой текстуры), 1 ст. л. сахара, половину ч. л. соли, 2 ст. л. манки и 2 ст. л. муки или кукурузного крахмала.

Читайте также: Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

Замороженные сырники. Этап 2. Замес и формовка замороженных сырников

Перед заморозкой сырники должны постоять в холодильнике / Фото: depositphotos.com

Все ингредиенты можно вымесить вручную, а можно воспользоваться миксером или блендером. Когда творожная масса станет однородной, ее лучше убрать в холодильник на несколько часов. Это нужно, чтобы манка/мука набухла, впитала в себя всю жидкость – замороженные сырники во время приготовления не будут разваливаться на сковороде.

После того, как вы достали творожную массу из холодильника, выложите ее на стол или разделочную доску, присыпанную мукой. Можно взять крахмал. Это может быть кукурузный, пшеничный. Он облепляет сырники более тонким слоем, обеспечивая прочную и красивую румяную корочку при жарке. Сформируйте толстую колбаску и разделите на равные части. Лепите из теста шарики мокрыми руками, руки желательно смачивать перед каждым сырником. Потом приплющивайте шарики.

Читайте также: С чем нужно есть творог – 4 полезных сочетания

Реклама

Замороженные сырники. Этап 3. Упаковка перед заморозкой

Очень удобна для упаковки бумага для выпечки. Ее нужно разрезать на квадраты большей формы, чем сырники. И переложить бумагой заготовки, так они не слипнутся. Излишки муки или крахмала с сырников нужно стряхивать. Складывать заготовки – одну на другую по принципу башни. Высота башни зависит от высоты морозилки. Затем нужно упаковать сырники в пищевую пленку. Также для этого подойдет герметичный контейнер. Хранить такие заготовки можно несколько месяцев.

Как пожарить замороженные сырники

Сырники с изюмом / Фото: Depositphotos

Такие сырники нужно обжаривать на сковороде или запекать в духовке без предварительного размораживания. Некоторые хозяйки советуют все же подержать их при комнатной температуре 5-7 минут или несколько часов в холодильнике. Обжаривать их нужно на небольшом огне на растительном масле по несколько минут с каждой стороны. Переворачивайте 4-5 раз, чтобы они прожарились внутри. Но время готовки может зависеть от толщины сырников.

Замороженные сырники можно запечь в духовке. Для этого разогрейте духовку до 180 градусов, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 20 минут в среднем.

Как приготовить нежный сыр халуми на гриле – узнаете из видео.

10 неожиданных и оригинальных блюд из творога найдете здесь.