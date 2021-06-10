Как вырастить сладкую свеклу: лайфхаки для дачников

Своевременного полива и подкормки недостаточно, чтобы свекла не теряла сахаристость и была по-настоящему вкусной. Огородники используют простое аптечное средство.

Как вырастить сладкую свеклу / Фото: Pixabay

Если хотите на выходе получить урожай сладкой и вкусной свеклы, на входе ей необходимо обеспечить все условия – уход, полив, подкормку. Но есть еще маленькая хитрость, которая стоит копейки, но способна творить чудеса.

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Вообще есть несколько причин, по которым свекла может вырасти невкусной, волокнистой и даже горькой:

некачественные семена;

неправильная агротехника и уход;

неравномерный полив;

пересыхание почвы и образование корки после дождя.

Как вырастить сладкую свеклу: лайфхаки

Лайфхак 1. Правило севооборота для свеклы

Как вырастить сладкую свеклу / Фото: Pixabay

Если вы практикуете грамотный севооборот и садите свеклу на место других растений, то в качестве предшественников выбирайте для этой культуры огурцы, кабачки, тыкву, зелень, лук, бобовые. Не стоит садить свеклу после моркови, перца и капусты. А еще свекла не любит долго засиживаться на одном месте, так что место ее высадки нужно периодически менять.

Лайфхак 2. Выбор почвы для посева свеклы

Как вырастить сладкую свеклу / Фото: Pinterest

Свекла любит супесчаный грунт, богатую перегноем землю, чернозем, а также торфяники, но с предварительным известкованием. А вот песчаные и тяжелые почвы ей не подходят. Землю следует хорошо взрыхлить, чтобы к корням был достаточный доступ воздуха. И не забывайте, что участок должен быть солнечным.

Лайфхак 3. Влажность почвы для свеклы

Этот корнеплод особенно требователен к влаге в начале вегетации и во время роста. Чтобы не допустить образование подсохшей корки на поверхности грунта после дождя или полива, на грядку с высеянными семенами положите картон. Он поможет сохранить землю влажной, пока семена не прорастут.

Лайфхак 4. Густота посевов

Как вырастить сладкую свеклу / Фото: Pixabay

Важна своевременная прорывка и прореживание всходов свеклы, потому что, если посев останется загущенным, у свеклы плохо завяжутся корнеплоды.

Лайфхак 5. Подкормка

Как вырастить сладкую свеклу / Фото: Pinterest Реклама

Свекла любит подкормку. И не любит кислую почву: для нее оптимальна нейтральная и слабощелочная почва (рН 6,5-7,5). Хорошо выбрать для корнеплода настой коровяка из расчета 3 стакана на 1 кв. м или древесную золу, которая также уменьшает кислотность почвы.

Лайфхак 6. Бор добавит сладости свеклы

Как вырастить сладкую свеклу / Фото: Pinterest

В почве обязательно должен содержаться бор, который помимо других полезных питательных веществ, добавляет свекле сахаристость и приятный вкус. Этого микроэлемента обычно не хватает в песчаной, супесчаной или заболоченной почве. Для нормализации грунта достаточно обработать раствором борной кислоты семена свеклы перед посевом – 1 г порошка на 2 л воды. Также один раз в сезон поливайте свеклу раствором борной кислоты из расчета 10 г на ведро воды.

Лайфхак 7. Соль улучшает вкусовые качества свеклы

Как вырастить сладкую свеклу / Фото: Pinterest

Повысить сахаристость свеклы и улучшить ее вкус также помогает обыкновенная поваренная соль. Для этого возьмите 1 ч. ложку соли на 10 л воды из расчета полива на 1 кв. м. Такая подкормка солью осуществляется в три этапа: когда вырастают первые шесть листьев, когда корнеплод появляется на 3-5 см выше грунта, и через две недели после этого. Кроме того, соль спасает свеклу от основных вредителей – летней мухи, бабочки белянки и др.

Лайфхак 8. Когда собирать урожай свеклы

Как вырастить сладкую свеклу / Фото: Pixabay

Своевременный сбор свеклы также влияет на ее вкусовые качества. Не стоит гнаться за размерами урожая. Самая вкусная и сладкая свекла – с величиной корнеплодов примерно 5-6 см. А вот чем крупнее свекла, тем менее сладкой, более жесткой и волокнистой она может быть. Так что если хотите по-настоящему вкусный корнеплод, урожай нужно собирать, когда свекла еще не достигла своего максимального размера.

Смотрите видеорецепт свекольного брауни:

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