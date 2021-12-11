Как встретишь, так и проведешь: 5 небанальных мест, где в Украине отпраздновать Новый год 2022

5 вариантов незабываемого Нового года в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

"Где встречать Новый год?" – вопрос, который каждый год начинает громко звучать в голове уже в начале декабря, если не раньше. Но нам с вами повезло родиться в невероятной стране, где красивых мест очень много. И даже жалобы на то, что без снега нет новогодней атмосферы – теряют свой смысл при мысли о Карпатах, которые уже успели укрыться белой шубой. Также пора выбирать платья на Новый год.

Вариантов, где в Украине встречать Новый год 2022, много, но времени осталось совсем мало, поэтому стоит поторопиться определяться с местом своего праздника: желающих много – а места заканчиваются.

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Для кого-то Новый год – время громкого веселия и отрыва, другие желают в этот уикенд насладиться общением с родными людьми, кто-то устал от токсичного города и мечтает очиститься и привести тело и мысли в порядок. Мы выбрали для каждого из вас ТОП-5 небанальных мест в Украине, где вам понравится провести несколько праздничных дней.

SHELEST

Прекрасный загородный комплекс под Киевом у Киевского моря, который находится в лесу и дышит уютом в любое время года. В комплексе есть как отельные номера, так и целые домики с потрясным видом.

Комплекс SHELEST обещает интересный Новый год 2022 / Фото: Instagram: shelest.hotel

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Здесь можно встретить Новый год вдвоем с любимым человеком, в семейном кругу с детьми и даже большой компанией. Средняя цена за двуместный номер улучшенного комфорта на сутки – 5500 грн.

Новый год в загородном комплексе SHELEST / Фото: открытые источники

Комплекс уже опубликовал свою новогоднюю программу, которой делимся с вами:

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31 декабря раньше всех начнут развлекаться дети: с 18:00 они вместе с Сантой и аниматорами посмотрят спектакль театра кукол, поиграют в игры, примут участие в мастер-классах и поужинают. У родителей в это время также много задач: наслаждаться сказочным настроением, обниматься и готовиться к празднованию.

21:00 – открываем просекко.

22:00 – пробуем блюда из фуршета, позируя для фотографа.

22:30 – не сдерживаемся в танцах, потому что на сцене уже кавер-группа.

00:00 – загадываем желание под бой курантов.

00:30 – выбегаем во двор смотреть салют, как в детстве.

01:00 – подпеваем хедлайнеру вечера.

02:00 – танцуем до утра под DJ-сет.

1 января скучать тоже не придется! С 9:00 до 13:00 – встречаемся на завтраке.

С 10:00 до 13:00 – развиваемся и развлекаемся с детьми на мастер-классах.

С 12:00 до 23:00 – пробуем яркие леденцы и катаемся с огромной горки на ярмарке.

С 17:00 – с чашечкой какао смотрим любимые новогодние фильмы на большом экране в пабе.

Новый год в загородном комплексе SHELEST / Фото: Instagram: shelest.hotel

Новый год в загородном комплексе SHELEST / Фото: Instagram: shelest.hotel

Shambala Wellness Club

Шамбала – это отдых для тех, кто хочет очиститься и перезагрузиться без алкоголя и вредных привычек. Место восстановления ментального и физического здоровья.

Shambala Wellness Club находится в 30 км от Киева / Фото: Инстаграм

Комплекс находится в 30 километрах от Киева в тихом, экологически чистом месте в cеле Рожны. Это самый большой в Украине и Восточной Европе центр аюрведы.

Аюрведический Новый год 2022 в Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

Аюрведический Новый год 2022 в Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

Комплекс специализируется на двух направлениях: аюрведическом оздоровлении и SPA-отдыхе – и призван стать местом обновления, перезагрузки, восстановления ментального и физического здоровья. Здесь вы сможете выбрать угодную для себя программу оздоровления, а все остальное за вас сделают специалисты.

Аюрведический Новый год 2022 в Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

Трехдневная программа на Новый год для двоих с проживанием, оздоровительными процедурами от доктора аюрведы, трехразовым питанием, услугами СПА, фиточаями, соляной комнатой, тренажерным залом и йогой 3 раза в день стоит 34 800 грн. Стоит отметить, на Новый год 2022 в комплексе готовят праздничный фуршет с угощениями и сюрпризами, но без алкоголя.

Аюрведический Новый год 2022 в Shambala Wellness Club / Фото: Инстаграм

RIVERWOOD

В двух часах езды от Киева в селе Мошны Черкасской области находится загородный клуб RIVERWOOD. Он расположился в экологически чистой лесной зоне на берегу рукотворного озера с собственным парком, современной архитектурой, большим рестораном, пивоварней, террасами и мостом-арт-объектом.

В RIVERWOOD на Новый год 2022 подготовили интересную программу / Фото: открытые источники

Кстати, вам будет интересно узнать, что первый выпуск "Холостячки" со Златой Огневич, где она знакомилась с парнями, снимали именно здесь.

Встречайте Новый год 2022 в RIVERWOOD / Фото: Инстаграм

Встречайте Новый год 2022 в RIVERWOOD / Фото: Инстаграм

Новогоднее предложение для двоих за 22 120 гривен от Riverwood Relax Park звучит так:

Двухместное размещение в номере Стандарт ДАБЛ/ТВИН.

Новогодняя программа "Парижский экспресс". Во время путешествия во Францию ​​начала 20-го века вас будут развлекать звезды кабаре. Выступает – LIDA LEE.

Новогоднее меню; множество подарков исключительно для гостей отеля, чтобы ваше празднование прошло без лишних забот.

Бесплатные билеты на новогоднюю программу с аниматорами деткам с 3 до 12 лет.

Праздничный бранч 1 января в подарок.

1 января под открытым небом уха на террасе под пледами.

Живая музыка 1 января.

Анимация для детей, чтобы родители отдохнули после празднования.

Встречайте Новый год 2022 в RIVERWOOD / Фото: Инстаграм

"Три сини і донька"

"Три сини і донька" – это самый известный современный СПА-санаторий курорта Сходница. Комплекс из 2-х корпусов построен в классическом стиле с элементами готики, имеет отличную инфраструктуру, закрытый бассейн, внутренний бювет минеральных вод и обширную лечебно-диагностическую базу. Работают скоростные панорамные лифты.

СПА-санаторий "Три сини і донька" в Карпатах / Фото: открытые источники

Чудесное место в Карпатах с бесплатным пользованием СПА-центром, саунами и другими развлечениями. Отдых в этом месте вы запомните на всю жизнь! В концепцию гостиничного комплекса "Три сини і донька" положена идея максимальной защиты окружающей среды и создания условий здорового образа жизни для гостей, приехавших на отдых в Сходницу.

"Три сини і донька" в Карпатах даст возможность увидеть Новый год со снегом / Фото: Инстаграм

Новый год мечты в Карпатах / Фото: Инстаграм

СПА-санаторий "Три сини і донька" в Карпатах / Фото: Инстаграм

Средняя цена на номер для двоих с видом на лес – 5000 грн в сутки.

M1 Club Hotel

Клуб-отель "M1" расположен в парковой зоне на берегу Черного моря в Одессе. На территории отеля имеется комплекс саун, частный пляж и бар на крыше, обустроена бесплатная частная парковка.

Новый год в Одессе можно встретить в клубе-отеле "M1" / Фото: Инстаграм

Во всех номерах имеются окна с панорамным видом и телевизор со спутниковыми каналами.

Новый год в Одессе можно встретить в клубе-отеле "M1" / Фото: Инстаграм

Клуб-отель "M1" – это: 68 дизайнерских номера; ресторан авторской кухня; бесплатная парковка для гостей; бассейн, сауна, аренда транспорта и место, где каждое утро начинается не с кофе, а с бокала просекко.

Утреннее просекко в одесском клубе-отеле "M1" / Фото: Инстаграм

Номер категории Полулюкс на двоих с 31 декабря по 2 января стоит 14 000 грн.

Новый год в Одессе можно встретить в клубе-отеле "M1" / Фото: Инстаграм

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