Как встретишь, так и проведешь: 5 небанальных мест, где в Украине отпраздновать Новый год 2022

5 вариантов незабываемого Нового года в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
"Где встречать Новый год?" – вопрос, который каждый год начинает громко звучать в голове уже в начале декабря, если не раньше. Но нам с вами повезло родиться в невероятной стране, где красивых мест очень много. И даже жалобы на то, что без снега нет новогодней атмосферы – теряют свой смысл при мысли о Карпатах, которые уже успели укрыться белой шубой. Также пора выбирать платья на Новый год.
Вариантов, где в Украине встречать Новый год 2022, много, но времени осталось совсем мало, поэтому стоит поторопиться определяться с местом своего праздника: желающих много – а места заканчиваются.
Для кого-то Новый год – время громкого веселия и отрыва, другие желают в этот уикенд насладиться общением с родными людьми, кто-то устал от токсичного города и мечтает очиститься и привести тело и мысли в порядок. Мы выбрали для каждого из вас ТОП-5 небанальных мест в Украине, где вам понравится провести несколько праздничных дней.
SHELEST
Прекрасный загородный комплекс под Киевом у Киевского моря, который находится в лесу и дышит уютом в любое время года. В комплексе есть как отельные номера, так и целые домики с потрясным видом.
Здесь можно встретить Новый год вдвоем с любимым человеком, в семейном кругу с детьми и даже большой компанией. Средняя цена за двуместный номер улучшенного комфорта на сутки – 5500 грн.
Комплекс уже опубликовал свою новогоднюю программу, которой делимся с вами:
- 31 декабря раньше всех начнут развлекаться дети: с 18:00 они вместе с Сантой и аниматорами посмотрят спектакль театра кукол, поиграют в игры, примут участие в мастер-классах и поужинают. У родителей в это время также много задач: наслаждаться сказочным настроением, обниматься и готовиться к празднованию.
- 21:00 – открываем просекко.
- 22:00 – пробуем блюда из фуршета, позируя для фотографа.
- 22:30 – не сдерживаемся в танцах, потому что на сцене уже кавер-группа.
- 00:00 – загадываем желание под бой курантов.
- 00:30 – выбегаем во двор смотреть салют, как в детстве.
- 01:00 – подпеваем хедлайнеру вечера.
- 02:00 – танцуем до утра под DJ-сет.
- 1 января скучать тоже не придется! С 9:00 до 13:00 – встречаемся на завтраке.
- С 10:00 до 13:00 – развиваемся и развлекаемся с детьми на мастер-классах.
- С 12:00 до 23:00 – пробуем яркие леденцы и катаемся с огромной горки на ярмарке.
- С 17:00 – с чашечкой какао смотрим любимые новогодние фильмы на большом экране в пабе.
Новый год в загородном комплексе SHELEST / Фото: Instagram: shelest.hotel
Shambala Wellness Club
Шамбала – это отдых для тех, кто хочет очиститься и перезагрузиться без алкоголя и вредных привычек. Место восстановления ментального и физического здоровья.
Комплекс находится в 30 километрах от Киева в тихом, экологически чистом месте в cеле Рожны. Это самый большой в Украине и Восточной Европе центр аюрведы.
Комплекс специализируется на двух направлениях: аюрведическом оздоровлении и SPA-отдыхе – и призван стать местом обновления, перезагрузки, восстановления ментального и физического здоровья. Здесь вы сможете выбрать угодную для себя программу оздоровления, а все остальное за вас сделают специалисты.
Трехдневная программа на Новый год для двоих с проживанием, оздоровительными процедурами от доктора аюрведы, трехразовым питанием, услугами СПА, фиточаями, соляной комнатой, тренажерным залом и йогой 3 раза в день стоит 34 800 грн. Стоит отметить, на Новый год 2022 в комплексе готовят праздничный фуршет с угощениями и сюрпризами, но без алкоголя.
RIVERWOOD
В двух часах езды от Киева в селе Мошны Черкасской области находится загородный клуб RIVERWOOD. Он расположился в экологически чистой лесной зоне на берегу рукотворного озера с собственным парком, современной архитектурой, большим рестораном, пивоварней, террасами и мостом-арт-объектом.
Кстати, вам будет интересно узнать, что первый выпуск "Холостячки" со Златой Огневич, где она знакомилась с парнями, снимали именно здесь.
Новогоднее предложение для двоих за 22 120 гривен от Riverwood Relax Park звучит так:
- Двухместное размещение в номере Стандарт ДАБЛ/ТВИН.
- Новогодняя программа "Парижский экспресс". Во время путешествия во Францию начала 20-го века вас будут развлекать звезды кабаре. Выступает – LIDA LEE.
- Новогоднее меню; множество подарков исключительно для гостей отеля, чтобы ваше празднование прошло без лишних забот.
- Бесплатные билеты на новогоднюю программу с аниматорами деткам с 3 до 12 лет.
- Праздничный бранч 1 января в подарок.
- 1 января под открытым небом уха на террасе под пледами.
- Живая музыка 1 января.
- Анимация для детей, чтобы родители отдохнули после празднования.
Встречайте Новый год 2022 в RIVERWOOD / Фото: Инстаграм
"Три сини і донька"
"Три сини і донька" – это самый известный современный СПА-санаторий курорта Сходница. Комплекс из 2-х корпусов построен в классическом стиле с элементами готики, имеет отличную инфраструктуру, закрытый бассейн, внутренний бювет минеральных вод и обширную лечебно-диагностическую базу. Работают скоростные панорамные лифты.
Чудесное место в Карпатах с бесплатным пользованием СПА-центром, саунами и другими развлечениями. Отдых в этом месте вы запомните на всю жизнь! В концепцию гостиничного комплекса "Три сини і донька" положена идея максимальной защиты окружающей среды и создания условий здорового образа жизни для гостей, приехавших на отдых в Сходницу.
Средняя цена на номер для двоих с видом на лес – 5000 грн в сутки.
M1 Club Hotel
Клуб-отель "M1" расположен в парковой зоне на берегу Черного моря в Одессе. На территории отеля имеется комплекс саун, частный пляж и бар на крыше, обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах имеются окна с панорамным видом и телевизор со спутниковыми каналами.
Клуб-отель "M1" – это: 68 дизайнерских номера; ресторан авторской кухня; бесплатная парковка для гостей; бассейн, сауна, аренда транспорта и место, где каждое утро начинается не с кофе, а с бокала просекко.
Номер категории Полулюкс на двоих с 31 декабря по 2 января стоит 14 000 грн.
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