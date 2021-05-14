Как восстановить волосы и кожу после коронавируса – совет дерматолога

8 человек из 10 сталкиваются с тем, что в период реабилитации после перенесенного COVID-19 у них увеличивается количество волос, которые выпадают

Как восстановить волосы после COVID-19 / Фото: Pexels

Длинные, крепкие и блестящие волосы – это мечта едва ли не каждой женщины. Однако болезнь COVID-19 негативно влияет и на это. В социальных сетях украинцы из всех городов активно обсуждают, как можно спасти свои волосы, а еще ногти и кожу, которые после болезни имеют ужасное состояние. Что делать в таких ситуациях, чтобы вернуть красоту, рассказала дерматолог Кристина Кочет в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Выпадение волос после коронавируса – распространенная проблема

Эксперты говорят – выпадение волос – очень распространенная проблема после коронавирусной болезни.

"8 человек из 10 сталкиваются с тем, что в период реабилитации после перенесенного ковида у них увеличивается количество волос, которые выпадают. Вообще у нас существует норма – это до 120 волос в сутки", – комментирует дерматолог.

По ее словам, если все же есть такая проблема, то лучше не принимать никаких витаминов, ведь во время течения болезни и так пропивается большое количество подобных медикаментов. Вы можете ухаживать за волосами так же, как это делали до болезни, говорит эксперт.

И такая рекомендация имеет смысл, ведь резкая смена шампуня или других средств может тоже негативно повлиять. Однако сменить их можно.

Как восстановить волосы / Фото: Pinterest

Как правильно выбирать уход за волосами и когда обращаться к врачу

Все средства для волос должны быть с увлажняющим эффектом. Если в составе есть гиалуроновая кислота, мед, алоэ, то это хороший показатель. Здесь главное не спутать с жирными веществами, например, масло может навредить. Но любые новые средства надо использовать постепенно, чтобы фиксировать реакцию.

"Обычно я советую своим пациентам подождать хотя бы месяц. Однако, если замечаете, что симптомы не уменьшаются – ждать не стоит", – отмечает дерматолог.

Что касается кожи, то чаще всего проблема одна – сухость.

"Сухость кожи или ксероз возникает из-за употребления большого количества медикаментов. Поэтому следует пить очень много воды, но это непросто", – объясняет врач-дерматолог.

Поэтому основная рекомендация – наладить водный режим. Также можно использовать в уходе сыворотку с гиалуроновой кислотой и увлажняющие маски.

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Что делать с ногтями, если их состояние после коронавируса ухудшилось

Дерматолог советует наносить масла на кутикулу. Это могут делать все – такая процедура никому не навредит. Масло увлажнит кожу, и она не будет так сильно шелушиться. Что касается укрепляющих лаков, их тоже можно использовать.

Но самое главное – не паниковать, ведь стресс может еще больше усилить выпадение волос, ухудшить состояние кожи или ногтей.

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