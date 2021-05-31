Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

Рулетики из лаваша и лосося / Фото: Depositphotos
В чем плюс лаваша? В том, что он тонкий, поэтому быстро пропитывается, если вы готовите его с начинкой. Еще рулеты с ним – удобная вещь для пикников и прогулок. Для тех, кто предпочитает правильное питание, этот хлеб – один из лучших вариантов. Давайте узнаем, как вернуть свежесть лавашу, если он вдруг подсох, и 10 рецептов с ним.
Как вернуть свежесть лавашу
- Используйте пульверизатор. Вам нужно просто немного сбрызнуть подсохший лаваш водой и начинать готовить
- Используйте водяную баню. Емкость, в которой будет лежать засохший лаваш в процессе пропаривания, нужно будет закрыть
- Положить лаваш на 5 минут на влажное полотенце
Капустный рулет-пирог
Ингредиенты
- Лаваш – 1 шт.
- Капуста белокочанная – половина кочана
- Яйца – 4 шт.
- Соль, специи, кунжут – по вкусу
Способ приготовления
- Капусту нашинковать, налить немного воды и отправить тушиться. Когда капуста обмякнет, добавить соль, специи и перемешать.
- Далее вбить 3 яйца и 1 белок. Хорошо перемешать.
- На лаваш выложить равномерно начинку, свернуть в рулет, смазать желтком, посыпать кунжутом.
- Отправить в духовку на 20-25 минут при 180 градусах.
Рулет из лаваша с творогом и сыром в духовке
Ингредиенты
- Лаваш тонкий – 2 листа
- Творог – 300 г
- Моцарелла – 150 г
- Сыр твердый – 150 г
- Яйцо – 4 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Майонез (сметана) – 150 г
- Масло сливочное – 70 г
- Укроп, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Заранее сварить яйца вкрутую, очистить и натереть на крупной терке.
- Сыр тоже натереть на крупной терке, чеснок пропустить через пресс.
- Смешать и равномерно распределить начинку на лаваш.
- Накрыть вторым листом лаваша, свернуть в рулет, разрезать на мини-рулетики и уложить срезом кверху в форму, застеленную пергаментной бумагой.
- Сверху на каждый рулетик положить по кусочку сливочного масла.
- Запекать в духовке при температуре 180 градусов до золотистой корочки.
Рулет из лаваша с крабовыми палочками
Рулет из лаваша с крабовыми палочками / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Лист тонкого лаваша – 1 шт.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Крабовые палочки – 100 г
- Сыр – 50 г
- Сыр плавленый – 3 ст. л.
- Петрушка или укроп (зелень) – 1 пучок
Способ приготовления
- Лаваш смазать плавленым сыром.
- Добавить измельченный огурец, мелко нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.
- Посыпать мелко нарезанной зеленью. Свернуть рулетом и оставить на 10 минут.
- Нарезать кусочками и выложить на блюдо.
Рулет из лаваша с рыбной начинкой
Рулет из лаваша с рыбой и рисом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 луковица
- 1 пучок зеленого лука
- 2-3 ст. л. плавленого сыра
- 2-3 ст. л. риса
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 тонкий армянский лаваш
- Соль – по вкусу
- 120 г консервированной рыбы (скумбрии, тунца)
Способ приготовления
- Рис отварить до готовности и откинуть на сито.
- Лук измельчить и обжарить на растительном масле.
- Лаваш развернуть, смазать плавленым сыром.
- Рыбу при необходимости очистить от косточек.
- В миске смешать рис, обжаренный лук и размятую рыбу. Добавить мелко нашинкованный зеленый лук и перемешать.
- Выложить начинку на лаваш ровным слоем. Свернуть лаваш с начинкой рулетом.
- Разрезать на ломтики и выложить на блюдо.
Ленивый пирог из лаваша с брынзой и зеленью
Пирог с брынзой и зеленью / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 100-200 г творога
- 200-300 г овечьей брынзы
- 300 г зелени (зеленого лука, кинзы, укропа, петрушки)
- 5-6 листов лаваша
- 2+4 шт. яиц
- 250 г домашней сметаны или магазинной 30%
Способ приготовления
- Натрите брынзу, нарежьте зелень, добавьте 2 яйца, творог и перемешайте. Если сыр не соленый, посолите начинку на свой вкус.
- Вырежьте лаваш по размеру формы.
- Сформируйте роллы с сырной начинкой и уложите их плотно в форму.
- Смешайте сметану и 4 яйца. Залейте этой смесью рулеты и запекайте в духовке 45-50 минут при 175 градусах.
Яичница в лаваше с колбасой, помидорами и сыром
Яичница в лаваше / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 лист лаваша
- 200 г колбасы
- 2 яйца
- 3 помидора
- 70 г твердого сыра
- Зелень – по вкусу
- Подсолнечное масло – для жарки
Способ приготовления
- Помидоры помыть, залить на минуту кипятком и очистить от кожицы. Нарезать мякоть кубиками.
- Зелень измельчить. Колбасу нарезать небольшими длинными кусочками. Сыр натереть на крупной терке.
- На сковороду налить подсолнечное масло. Сверху положить лаваш. Разбить яйца, посолить, хорошо взболтать вилкой. Затем добавить помидоры, колбасу, зелень и половину натертого сыра. Накрыть краями лаваша.
- Жарить на слабом огне под крышкой до золотистой корочки. Затем аккуратно перевернуть, посыпать второй частью сыра. Накрыть крышкой и жарить до золотистого цвета.
Конвертики из лаваша с тунцом
Конвертики из лаваша в кляре / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 банка консервированного тунца
- 2 вареных яйца
- 2 листа тонкого лаваша
- 1/2 шт. красной луковицы
- 4 ст. л. сметаны
- 4 зубчика чеснока
- 1/2 шт. лимона (цедра)
- 2 ч. л. горчицы
- Зеленый лук
- Соль
- 2 сырых яйца
- 100 мл молока
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления
- Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца.
- Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок.
- Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу.
- Взбейте яйца с молоком.
- Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Домашняя шаурма с курицей, овощами и сыром
Фото: instagram.com/euroazia_iv/
Ингредиенты
- 100 г куриного филе
- 1/2 помидора
- 50 г капусты
- 1/2 морковки
- 1 лист лаваша
- 50 г тертого твердого сыра
- Кетчуп
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Способ приготовления
- Подготовить куриное филе. Отбить грудку, посолить, поперчить. Затем обжарить целым куском на смеси сливочного и растительного масла до готовности.
- Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Мелко нарезать помидор и капусту.
- Готовое филе мелко порубить. На лист лаваша выложить начинку.
- Посыпать твердым сыром. Полить кетчупом. Свернуть в рулет.
- На 5 минут отправить в разогретую до 180 градусов духовку или обжарить с двух сторон на сковороде.
Конвертики из лаваша с омлетом
Яичница в лаваше / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 яйца
- 50 г сливочного сыра
- 1/2 огурца
- 1 лист лаваша
- Соль, подсолнечное масло
Способ приготовления
- Яйца взбить с солью и вылить на разогретую сковороду с двумя столовыми ложками подсолнечного масла. Накрыть крышкой и на небольшом огне приготовить омлет.
- Лист лаваша смазать сливочным сыром.
- На лаваш выложить омлет. Затем на центр омлета положить огурец, нарезанный соломкой.
- Свернуть в рулет и нарезать крупными кусками. Подавать с овощами.
Закуска из лаваша с плавленым сыром и беконом
Лаваш с беконом и сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 100 г плавленого сырка
- 50 г сливочного масла
- 100 г бекона
- 1 лист лаваша
- Соль, подсолнечное масло
Способ приготовления
- На лист лаваша потереть сливочное масло.
- Посыпать натертым на крупной терке плавленым сыром.
- Нарезать соломкой бекон и выложить в центр лаваша.
- Скрутить в рулетик, порезать на кусочки длиной 5-6 см.
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