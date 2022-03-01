Как успокоить другого человека во время войны – 5 шагов помощи

Успокоить человека во время войны и оказать ему психологическую помощь вы можете самостоятельно / Фото: istockphoto.com, www.dw.com

Успокоить человека во время войны с Россией, который находится в состоянии шока или нервного срыва можно с помощью алгоритма из 5-ти действий. Как это сделать – рассказали в МОЗ Украины.

Алгоритм оказания первой психологической помощи состоит из пяти шагов, то есть действовать нужно по схеме "Узнать – Признать – Отреагировать – Отправить – Отследить".

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Шаг 1 – "Узнать". То есть понять и заметить, что у человека сильный стресс, ведь далеко на каждый человек будет плакать, кричать, ругаться. Ваш друг, родственник или незнакомый человек в бомбоубежище может выглядеть встревоженным, или погрузиться в себя.

Далеко на каждый человек, которому нужна психологическая помощь, будет плакать, кричать, ругаться, некоторые "уходят в себя" / Фото: istockphoto.com

Нужно подойти к человеку, предложить помощь, начать разговор, лучше без "свидетелей", чтобы вам никто не мешал. Не начинайте успокаивать или вести диалог с таким человеком, если рядом много людей, которые смогут вклиниться в разговор. Найдите место, где вы будете находиться один на один, и только тогда поговорите.

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Шаг 2 – "Признать". Выслушать без осуждения, расспросить, уточнить. То есть показать, что мы принимаем пережитый им опыт, не обесцениваем его, готовы быть рядом и слушать. Когда человек начал говорить или согласился на диалог, то спросите, что он чувствует, какие его тревожат симптомы и мысли.

Поинтересуйтесь, что человек чувствует и сколько времени это длится, что именно он заметил за собой и что об этом думает. Часто люди в таких ситуациях обвиняют себя в нервном расстройстве или неспособности преодолеть это состояние. На этом этапе следует заверить человека, что психические расстройства — это такие же заболевания, требующие лечения и коррекции, и человек не может быть в этом виновным.

Психические расстройства — это такие же заболевания, требующие лечения и коррекции, и человек не может быть в этом виновным / Фото: Pexels

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Шаг 3 – "Отреагировать". Когда вы расспросили, выслушали, уточнили, установили более близкий контакт и доверие, предлагайте помощь, знакомьте с нужной информацией, побуждайте человека к методам самопомощи или обращениям за дополнительной помощью. При этих состояниях у него или нее типичным может быть чувство безнадежности. Поэтому следует быть готовыми к словам типа "мне ничего не поможет".

Спросите, знает ли человек, что с ним происходит и хотел ли узнать больше. Если да — предоставите эту информацию. Спросите, нужна ли человеку помощь от вас, хотел бы он получить какую-нибудь постороннюю помощь, возможно, специалистов. Предложите способы самопомощи, например, дыхательные упражнения.

Шаг 4 – "Отправить". Предложить человеку обратиться за профессиональной помощью. Если он говорит или вы заметили (у вашего друга, родственника и т.д., что неблагоприятное состояние длится более двух недель, если оно негативно влияет на повседневную жизнь, если человеку тяжело функционировать, возникают проблемы на работе и в общении с другими — очень важно направить человека на профессиональную помощь.

Если постоянные переживания и стресс негативно влияют на повседневную жизнь, то посоветуйте человеку обратиться за профессиональной помощью / Фото: istockphoto.com

Шаг 5 – "Отследить". Обратить внимание на состояние человека, выяснить, обращался ли он к специалистам и каким был результат, оказать дополнительную поддержку в случае необходимости.

Также важно научиться справляться с шоком после обстрелов, читайте "Как выйти из шокового состояния после увиденных взрывов – пошаговая инструкция".

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