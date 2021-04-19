Как украинские звезды соблюдают пост: опыт Оли Цибульской, Александра Пономарева и Тони Матвиенко

Постная еда может быть вкусной и полезной, главное – в это время особенно тщательно следить за состоянием своего здоровья

Уже более месяца продолжается Великий пост – это самый строгий и самый длинный пост в году. Оказывается, некоторые звезды украинского шоу-бизнеса постятся уже несколько десятков лет подряд, даже несмотря на плотный график и постоянные командировки.

Лилия Ребрик и Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, кто из артистов едва не испортил здоровье во время поста, а кто в это время полностью отказывается от острых слов.

Какие украинские звезды постятся – смотрите видео:

Кто из украинских звезд соблюдает Великий пост

Певец Александр Пономарев уже более 20 лет соблюдает пост.

"Чувствую, что мне становится лучше на душе. Даже не анализируя какие-то духовные вещи, как-то делал это подсознательно", – рассказал Александр Пономарев в программе "Ранок з Україною".

А вот у DJ NANA был не совсем положительный опыт поста. Впервые артистка постилась 14 лет назад. И тогда чуть не испортила свое здоровье. Признается – очень похудела, так как ела только сухарики и пила воду. Но на следующий год певица тщательно подготовилась к посту и теперь из года в год соблюдает правила и в еде, и в жизни.

Певица Оля Цибульская именно духовное очищение считает основным во время поста.

"В пост главное – не есть друг друга. Поэтому стараюсь не срываться, не говорить каких-то перченых слов. Что касается еды – тоже придерживаюсь сбалансированного питания", – отметила Оля Цибульская в эфире телеканала "Украина".

Как украинские звезды соблюдают пост / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама

Кто из украинских звезд не соблюдает пост и почему?

Но некоторые звезды так любят поесть, что как бы ни старались, не могут поститься! Певицу Тоню Матвиенко с детства родители приучали к посту, даже заставляли его придерживаться.

"Они делали мне какую-то тушеную морковь с луком, с капустой. Или были бутерброды. Но у меня были такие друзья, которые с удовольствием меняли этот бутерброд на колбаску, – рассказала Тоня Матвиенко. – Уже когда стала артисткой, пыталась поститься, но это сложно. Ведь в дорогах проблема – где тебе поесть постные блюда".

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По такой ​​же причине не постится и певец Позитив.

"Помню, что Потап придерживался поста. Но мне кажется, артисты и те, кто много путешествуют, могут не поститься", – отметил Позитив.

Однако опытные в этом вопросе артисты уверяют – поститься можно вкусно и с пользой, главное – в это время особенно тщательно следить за состоянием своего здоровья.

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