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Александр Пономарев придерживается поста более 20 лет подряд

Сегодня, 09:55

По мнению певца, главное в посте – очищение духовное

С 15 марта начался Великий пост. Придерживается поста более 20 лет подряд певец Александр Пономарев. Что для народного артиста означает предпасхальный период – далее в материале.

Видео: Сегодня

По мнению Александра Пономарева, главное в посте – очищение духовное.

"Пост – это точно не диета, хотя пост полезен и для души, и для тела. Это точно, потому что святые старцы говорили, что если ты что-то отнимаешь у тела, то добавляешь своей душе", – говорит певец.

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Александр говорит, что когда он поститься, ему на душе становится лучше, а это первое и самое главное.

"Поэтому поститесь, если есть такая возможность и желание, любите друг друга и не ешьте друг друга", – советует певец.

Ранее мы сообщали, какие продукты разрешены и запрещены во время Великого поста.

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Источник: Сегодня
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