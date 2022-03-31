Как украинцам получить право на проживание и социальные гарантии в Швеции

Как получить помощь украинцам в Швеции / Фото: Коллаж: Сегодня

Нам очень повезло. Я, мой четырехлетний сын и моя шестидесятипятилетняя мама смогли за двое суток добраться из военного Киева до мирной Швеции. О самом удобном маршруте Киев – Стокгольм читайте в нашем материале: Как добраться беженцам из Украины в Швецию.

Выбор страны был не случайным. Друзья позвали к себе и помогли добраться. Это мой четвертый приезд в Швецию, который кардинально отличается от предыдущих по понятным причинам.

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Мне всегда нравилась Швеция. Еще в детстве, по трилогии Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон" в гениальном переводе-адаптации Лилианны Лунгиной. Где в простом и трогательном тексте оживали забавные милые герои и уютные городские пейзажи.

Что нужно знать о правилах для беженцев в Швеции / Фото: Сегодня

После недельной ночевки в бомбоубежище, когда заболел сын и появилась информация о захвате оккупантами ЗАЭС, поняла – медлить нельзя. Раз есть к кому ехать – надо ехать. Биометрические загранпаспорта сделала себе и сыну еще в конце 2018 года после так называемого инцидента в Керченском проливе. Это было предчувствие. Правда, ЕС во время войны пускает к себе всех украинцев, неважно, какой паспорт. С биометрическим "заграном" проще оформиться на территории ЕС, но об этом чуть позже.

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Польша стала нашим транзитом на пути в Швецию. Сейчас мне сложно представить, как и когда мы, украинцы, можем отблагодарить Польшу за ПОМОЩЬ. С момента пересечения границы всюду нас кормили, дарили ребенку игрушки, давали ночлег, отвозили куда и когда нужно, приводили за руку из пункта А в пункт Б. Это невероятно.

Что стоит знать

Итак, по приезде в Швецию в первый рабочий день мы поехали в Миграционную службу. Адреса центров приема граждан есть на сайте службы. Да, вам будет легче, если вы знаете английский. Хвост очереди тянулся бесконечно. Это было 8 марта. Нам в очереди подарили тюльпаны. Поили горячим чаем и угощали печеньем. Через час сказали, что принимают только тех, кому назначено. Выдали бланки заявлений на оформление и велели прийти через 2 дня, а лучше через неделю.

Чтобы оформить документы, придется постоять в очередях / Фото: Сегодня

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Через 2 дня мы приехали и увидели, что людей стало в два раза больше, но все стояли распределенные по трем очередям. В течение получаса у нас приняли заявления и назначили встречу через неделю.

На следующей встрече нас сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и измеряли рост, чему был страшно рад мой сын – он вырос на 3 сантиметра!

Через неделю почтой мы получили бумаги – для меня и сына – о том, что нам предоставили право проживания в Швеции на 1 год.

Для моей мамы документы мы еще ждем, так как у нее национальный паспорт и необходим перевод – но крайней мере, мы так предположили.

А на днях сайт Миграционной службы создал возможность подать заявку онлайн на предоставление права проживания в стране по Директиве ЕС.

Резюмируем для тех, кто прибыл в Швецию после 24 февраля 2022 включительно.

Алгоритм действий для получения права на проживание в Швеции:

Фотографируете на телефон первую страницу своего паспорта. Так, чтобы все данные были читабельны, подробнее – здесь.

Можно использовать приложения для сканирования в телефоне, тогда программа сразу создает PDF.

Если с вами семья, то и паспорта всех ее членов необходимо сфотографировать.

Заходите на сервис, где для регистрации нужно придумать пароль и логин.

На английском заполняете поля формы. Очень удобно, что в заявки детей ваши данные подтягиваются автоматически.

На почтовый адрес, который вы укажете, будут присылать бумажные уведомления о том, как продвигается ваша заявка.

Все документы будут приходить на почтовый адрес, который вы укажете в заявке / Фото: Сегодня

Важно: если у вас не загранпаспорт, а национальный гражданский, то, возможно, потребуется больше времени на оформление. Иногда нужно просто немного подождать.

Ранее мы рассказывали, как получить статус временной защиты в Люксембурге и как бесплатно жить в одной из самых дорогих стран мира – Норвегии.