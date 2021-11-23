Как ухаживать за ногтями в холода – "нет" металлическим пилкам, а гель-лак не навредит

Важно ухаживать за ногтями в холода, не использовать металлические пилки и делать гель-покрытие или наносить лак / Фото: Коллаж: Сегодня

Хрупкие, ломкие ногти с наступлением холодов – проблема многих девушек и женщин. Избежать проблем с ногтями в первую очередь поможет правильный уход за ними. Что еще важно для красоты и здоровья ногтей – рассказала мастер ногтевого сервиса Алена Полываная.

Алена Полываная / Фото: пресс-служба

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Чем опасен холод для ногтей?

С наступлением холодов наша кожа рук первая встречает так называемый "удар", подвергаясь воздействию мороза, ветра, сырости, перепадам температур. Также негативно на кожу, и ногти в том числе, влияет чрезмерно сухой воздух в помещениях из-за работающих обогревателей, радиаторов, отопления. Поэтому резкая перемена погоды может не только испортить настроение, но и навредить вашим ноготкам!

С наступлением холодной погоды ногти чаще ломаются, трескаются, расслаиваются, поскольку их хрупкость повышается. Осенью и зимой мы вынуждены постоянно перемещаться с холодной улицы в теплые помещения.

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В итоге с кожи рук и самой ногтевой пластины испаряется влага, ногти становятся более "уязвимыми", сохнут, ломаются. Также в холодное время года наш организм испытывает дефицит некоторых витаминов и элементов, поэтому важно этого не допускать.

Какие витамины и микроэлементы важны для здоровья ногтей

Базой структуры ногтевой пластины служит белок кератин, который состоит из аминокислот. Например, в аминокислоте L-цистеин есть атомы серы, они в свою очередь способствуют твердости ногтей. Обычно именно из-за недостатка серы ногти становятся ломкими, но также к повышенной их ломкости и расслоению может привести дефицит других микроэлементов: цинка, кальция, селена, фосфора, хрома, железа.

Для здоровья ногтей важно не допускать дефицита витаминов, микроэлементов и рационально питаться / Фото: Коллаж: Сегодня

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Еще в зимнее время циркуляция крови в теле ухудшается, в результате чего ногти становятся ломкими. В условиях недостатка солнечного света организм вырабатывает меньше витамина D, а без него наш организм не может нормально усваивать кальций. А кальций – микроэлемент, ответственный за прочность ногтей.

К тому же зимой мы едим намного меньше свежих овощей и фруктов, что влечет за собой дефицит витаминов группы B (они необходимы для роста и гладкости ногтевой пластины).

Какие продукты полезны для ногтей?

Наладить свой рацион и соблюдать сбалансированное питание – важный шаг к здоровым и красивым ногтям. Помимо овощей и фруктов постарайтесь обеспечить организм витаминами, жирными сортами рыбы, в рационе должны быть мясо, птица, цельнозерновые продукты.

Рыба, яйца, овощи и сбалансированный в целом рацион важен для здоровья ногтей / Фото: Pexels

Ногти – это слой отмершего вещества кератина, поэтому для их здорового роста необходимо кушать продукты богатые протеином (это бобы, яйца овсяная крупа, чечевица, куриное мясо).

Не менее важно поддерживать водный баланс организма. Пить воды нужно не менее 8 стаканов в день, чтобы ногти естественным путем получали влагу в особенно сложный для них осенне-зимний период. И не забывайте беречь кожу рук и ваши ногти от агрессивного воздействия бытовой химии и не только.

Правда ли, что моющие средства портят ногти?

Очень часто женщины и девушки выполняют работу по дому, предварительно не надев перчатки. В итоге бытовая химия разрушает ногтевую пластину, иссушает ее и порой даже вызывает раздражение кожи рук.

Пренебрегая этим можно получить болезненные трещины, потерю эластичности и упругости кожи, а сама она окажется беззащитной перед атакой микробов! Избежать проблем помогут перчатки, как во время бытовых дел (резиновые), так и при нахождении на улице

Они значительно упрощают уход за ногтями, держат в тепле не только руки, но и ногти. Ведь частые перепады температур могут привести к чрезмерному обезвоживанию кожи и ногтей, а перчатки создают так называемый барьер для мороза и холода. Вообще не только бытовая химия, а еще вода – далеко не друг вашим ногтям.

В зимний период обязательно наносите на кожу рук и ногти крем за 15 минут до выхода на улицу / Фото: freepik.com

Вода и моющие средства обезжиривают нашу кожу, поэтому в холода не рекомендуется использовать антибактериальное мыло. Лучше всего брать жидкое мыло с глицерином, витамином A и E.

Руки мойте в теплой, а не горячей воде! Слишком горячая и слишком холодная вода негативно влияют на нашу кожу. Также в зимний период обязательно нужно наносить на кожу рук и ногти крем, важно это делать за 15 минут до выхода на улицу.

Положительный эффект окажут кремы, в состав которых входит прополис, витамин F, календула, масло виноградных косточек, камфора. И, конечно же, важно правильно подпиливать ногти, делать маникюр.

Как правильно подпиливать ногти и ухаживать за ними

Неправильное подпиливание ногтей может привести к их расслоению. Поэтому ногти нужно подпиливать только в одном направлении, к центру ногтя, а не вперед-назад.

Подпиливать ногти важно до приема душа или перед тем, как сделаете ванночку для ногтей. Мокрые ногти легко повредить, тогда они начнут слоиться. Ни в коем случае не используйте металлическую пилочку, такие пилки нарушают структуру ногтевой пластины!

Чтобы ногти были крепкими и здоровыми нужно ежедневно делать массаж ногтей области кутикулы. Легкими массажными движениями в эту область втирается масло для кутикулы или обычное оливковое. Так вы поможете улучшить кровообращение, ногти будут меньше ломаться.

Холодный сезон – самое время для парафинотерапии, процедура укрепляет и питает ногтевую пластину / Фото: Pinterest

Также холодный сезон – самое время для парафинотерапии. Эту процедуру обогащают витаминами и маслами. В итоге процедура помогает освободить поры от токсинов, омертвевших частичек кожи, способствует регенерации ткани после ран, порезов, укрепляет и питает ногтевую пластину.

Незабываем радовать свои ноготки ванночками из оливкового или касторового масла, эти масла лучше всего подходят для холодного времени года. Касторовое масло поможет укрепить ногтевую пластину, а оливковое-увлажнит и напитает ногти.

Для этого в мисочку нужно накапать масла в равных пропорциях, перемешать, затем опустить туда кончики пальцев. После массажными движениями втереть масло в кутикулу до полного впитывания.

Какой маникюр лучше делать осенью и зимой

Зимой лучше выбирать аппаратный маникюр, так как для него не нужно предварительно распаривать и замачивать ногти в воде: благодаря этому они будут менее сухие и ломкие. Если делать регулярно аппаратный маникюр, то кутикула начинает отрастать медленнее и становится более гладкой.

Делая маникюр, долго не мочите ногти, они впитываю воду. А вода может вытолкнуть из ногтевой пластины природные защитные масла. По поводу покрытия для ногтей – сейчас один из самых востребованных трендов Naked nails ("голый" маникюр). Но это не значит, что нужно носить ногти без покрытия.

Зимой этого стоит избегать любой ценой, если хотите пережить холодный сезон и сохранить здоровье и красоту ногтевой пластины. Это миф, что ногти должны дышать! Ногтевая пластина может впитывать масло или крем, но у ногтей нет легких, они не дышат.

Шеллак не повредит ногти, если его правильно снимать. Или можно покрывать ногти прозрачным лаком, "голый маникюр" – в тренде / Фото: Коллаж: Сегодня

А когда на ногтях есть защита в виде гель лака (гелевая система, шелак), ногтевые пластины защищены от главного врага – воды, тогда у них меньше шансов сломаться иди расслоится. Если покрывать обычным лаком, то важно делать это регулярно и снимать его жидкостями не содержащими ацетон. Так как он пересушивает ногтевую пластину и нарушает ее целостность.

Почему после снятия гель-лака ногти иногда портятся?

Неграмотно снятый лак на самом деле может травмировать ногтевую пластину. Мастер должен уметь рассчитать степень нажима фрезой, скорость ее вращения, плюс сама фреза должна быть не изношенная.

Корень ногтя (матрикс), находится под кутикулой, именно он отвечает за крепость ногтевого ложа, поэтому важно его напитывать маслами. Мы этим часто пренебрегаем и в последствии получаем слабую ногтевую пластину.

Для восстановления ногтевой пластины после неудачного покрытия или снятия важно полностью убирать длину пилкой, регулярно напитывать ногти маслами и обязательно создавать верхний защитный слой, покрывая их специальными средствами. Также важно после снятия покрытия минимизировать контакт с агрессивными химическими средствами.

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