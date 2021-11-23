Как ухаживать за ногтями в холода – "нет" металлическим пилкам, а гель-лак не навредит

Важно ухаживать за ногтями в холода, не использовать металлические пилки и делать гель-покрытие или наносить лак / Фото: Коллаж: Сегодня
Хрупкие, ломкие ногти с наступлением холодов – проблема многих девушек и женщин. Избежать проблем с ногтями в первую очередь поможет правильный уход за ними. Что еще важно для красоты и здоровья ногтей – рассказала мастер ногтевого сервиса Алена Полываная.
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Чем опасен холод для ногтей?
С наступлением холодов наша кожа рук первая встречает так называемый "удар", подвергаясь воздействию мороза, ветра, сырости, перепадам температур. Также негативно на кожу, и ногти в том числе, влияет чрезмерно сухой воздух в помещениях из-за работающих обогревателей, радиаторов, отопления. Поэтому резкая перемена погоды может не только испортить настроение, но и навредить вашим ноготкам!
Какие витамины и микроэлементы важны для здоровья ногтей
Базой структуры ногтевой пластины служит белок кератин, который состоит из аминокислот. Например, в аминокислоте L-цистеин есть атомы серы, они в свою очередь способствуют твердости ногтей. Обычно именно из-за недостатка серы ногти становятся ломкими, но также к повышенной их ломкости и расслоению может привести дефицит других микроэлементов: цинка, кальция, селена, фосфора, хрома, железа.
К тому же зимой мы едим намного меньше свежих овощей и фруктов, что влечет за собой дефицит витаминов группы B (они необходимы для роста и гладкости ногтевой пластины).
Какие продукты полезны для ногтей?
Наладить свой рацион и соблюдать сбалансированное питание – важный шаг к здоровым и красивым ногтям. Помимо овощей и фруктов постарайтесь обеспечить организм витаминами, жирными сортами рыбы, в рационе должны быть мясо, птица, цельнозерновые продукты.
Правда ли, что моющие средства портят ногти?
Очень часто женщины и девушки выполняют работу по дому, предварительно не надев перчатки. В итоге бытовая химия разрушает ногтевую пластину, иссушает ее и порой даже вызывает раздражение кожи рук.
Они значительно упрощают уход за ногтями, держат в тепле не только руки, но и ногти. Ведь частые перепады температур могут привести к чрезмерному обезвоживанию кожи и ногтей, а перчатки создают так называемый барьер для мороза и холода. Вообще не только бытовая химия, а еще вода – далеко не друг вашим ногтям.
Вода и моющие средства обезжиривают нашу кожу, поэтому в холода не рекомендуется использовать антибактериальное мыло. Лучше всего брать жидкое мыло с глицерином, витамином A и E.
Как правильно подпиливать ногти и ухаживать за ними
Неправильное подпиливание ногтей может привести к их расслоению. Поэтому ногти нужно подпиливать только в одном направлении, к центру ногтя, а не вперед-назад.
Также холодный сезон – самое время для парафинотерапии. Эту процедуру обогащают витаминами и маслами. В итоге процедура помогает освободить поры от токсинов, омертвевших частичек кожи, способствует регенерации ткани после ран, порезов, укрепляет и питает ногтевую пластину.
Для этого в мисочку нужно накапать масла в равных пропорциях, перемешать, затем опустить туда кончики пальцев. После массажными движениями втереть масло в кутикулу до полного впитывания.
Какой маникюр лучше делать осенью и зимой
Зимой лучше выбирать аппаратный маникюр, так как для него не нужно предварительно распаривать и замачивать ногти в воде: благодаря этому они будут менее сухие и ломкие. Если делать регулярно аппаратный маникюр, то кутикула начинает отрастать медленнее и становится более гладкой.
Зимой этого стоит избегать любой ценой, если хотите пережить холодный сезон и сохранить здоровье и красоту ногтевой пластины. Это миф, что ногти должны дышать! Ногтевая пластина может впитывать масло или крем, но у ногтей нет легких, они не дышат.
А когда на ногтях есть защита в виде гель лака (гелевая система, шелак), ногтевые пластины защищены от главного врага – воды, тогда у них меньше шансов сломаться иди расслоится. Если покрывать обычным лаком, то важно делать это регулярно и снимать его жидкостями не содержащими ацетон. Так как он пересушивает ногтевую пластину и нарушает ее целостность.
Почему после снятия гель-лака ногти иногда портятся?
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