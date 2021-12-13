Как сохранить здоровой психику, когда отовсюду ужасные новости – совет доктора Комаровского

Сохранить здоровой психику, когда отовсюду ужасные новости, поможет их фильтрация, а также полноценный отдых / Фото: Коллаж: Сегодня
Даже в преддверии праздников много таких новостей, которые пугают, портят настроение и даже вызывают панику.Евгений Комаровский рассказал в интервью каналу "Украина", как сохранить здоровой психику, когда отовсюду вы слышите ужасные новости.
Ковид, гололедица, повышение цен… Причин, чтобы волноваться можно найти с десяток, а то и больше. И так каждый день. Немудрено, что многие люди не выдерживают и обращаются к психологу или к семейному врачу за советом, как сохранить спокойствие и перестать реагировать на подобные новости.
Смотрите и читайте новости на том ресурсе, где вам приводят аргументы и рассказывают алгоритмы действий, а не запугивают и не кричат, что все пропало", – сказал доктор Комаровский в интервью для канала "Украина".
Учитесь правильно и достаточно отдыхать. Причем отдыхать – это не пойти в ресторан и напиться, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Природа, прогулки, близкие люди, путешествия – вот это и есть настоящий отдых.
Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".
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