Як зберегти здорову психіку, коли звідусіль жахливі новини – порада лікаря Комаровського

Зберегти здорову психіку, коли звідусіль жахливі новини, допоможе їх фільтрація, а також повноцінний відпочинок / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть напередодні свят багато таких новин, які лякають, псують настрій і навіть викликають паніку. Євген Комаровський розповів в інтерв'ю каналу "Україна", як зберегти здорову психіку, коли ви чуєте жахливі новини.

Ковід, ожеледиця, підвищення цін… Причин, щоб хвилюватися, можна знайти з десяток, а то й більше. І так щодня. Не дивно, що багато людей не витримують і звертаються до психолога або до сімейного лікаря за порадою, як зберегти спокій та перестати реагувати на подібні новини.

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Читайте новини на тому ресурсі, де вам наводять аргументи, а не залякують / Фото: unsplash.com

За порадою лікаря Комаровського, найголовніше – навчитися фільтрувати інформацію, тобто свідомо не дивитися ті сайти та програми, де вас лякають, від чого вам не стає легше. І в даному випадку інтернет хороший тим, що ви самі вибираєте джерело новин.

Дивіться та читайте новини на тому ресурсі, де вам наводять аргументи та розповідають алгоритми дій, а не залякують та не кричать, що все пропало", – сказав лікар Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна".

Також, за словами кандидата медичних наук, звертайте увагу на оточення. Якщо поруч із вами є ті, хто вас регулярно залякує, псує вам настрій, то постарайтеся максимально уникати зустрічей із такими людьми, тримайтеся від них подалі. І про що теж не варто забувати, то це про перезавантаження.

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Вчіться правильно та достатньо відпочивати. Причому відпочивати – це не піти до ресторану та напитися, – сказав Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Природа, прогулянки, близькі люди, подорожі – це і є справжній відпочинок.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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