Як зберегти здорову психіку, коли звідусіль жахливі новини – порада лікаря Комаровського

Зберегти здорову психіку, коли звідусіль жахливі новини, допоможе їх фільтрація, а також повноцінний відпочинок / Фото: Колаж: Сьогодні
Навіть напередодні свят багато таких новин, які лякають, псують настрій і навіть викликають паніку. Євген Комаровський розповів в інтерв'ю каналу "Україна", як зберегти здорову психіку, коли ви чуєте жахливі новини.
Ковід, ожеледиця, підвищення цін… Причин, щоб хвилюватися, можна знайти з десяток, а то й більше. І так щодня. Не дивно, що багато людей не витримують і звертаються до психолога або до сімейного лікаря за порадою, як зберегти спокій та перестати реагувати на подібні новини.
Дивіться та читайте новини на тому ресурсі, де вам наводять аргументи та розповідають алгоритми дій, а не залякують та не кричать, що все пропало", – сказав лікар Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна".
Вчіться правильно та достатньо відпочивати. Причому відпочивати – це не піти до ресторану та напитися, – сказав Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Природа, прогулянки, близькі люди, подорожі – це і є справжній відпочинок.
Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".
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