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Как избежать самой распространенной ошибки при вывихе – рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
9 декабря, 07:30
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Вывихи рук или ног сами по себе не проходят, поэтому не надо ничего дергать. Самое главное до визита к врачу – обездвижить место вывиха и ехать в больницу
Самая распространенная ошибке при вывихе - пытаться вставить кость на место
Самая распространенная ошибке при вывихе - пытаться вставить кость на место / Фото: Коллаж: Сегодня

Что мы делаем, когда у нас или у нашего ребенка вывих или другая травма? Скорее всего, что не сразу идем к врачу, а начинаем сами что-то предпринимать. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, что нужно сделать первым делом, а за что в других странах даже могут отдать под суд.

Если получили травму или вывих, то важно скорее идти к врачу, а не пытаться вправить сустав самостоятельно
Если получили травму или вывих, то важно скорее идти к врачу, а не пытаться вправить сустав самостоятельно / Фото: freepik.com

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Вывих – одно из травматических повреждений, когда кость, находясь в суставе, выходит из своего нормального положения. Это обычно происходит после падения или удара. В результате при движении резко усиливается боль, появляется отек.

Первое, что обычно делают люди, – пытаются вставить кость на место. И это самая распространенная ошибка! – сказал доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – За такое действие в других странах человека могут даже отдать под суд.

Потому что люди, у которых нет медицинского образования, своими попытками вставить кость на место не помогают, а лишь вредят. Кандидат медицинских наук объяснил, что вывихи сами по себе не проходят, поэтому не надо ничего дергать.

Самое главное до визита к врачу – обездвижить место вывиха, – посоветовал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина". – Приложите что-то холодное, это поможет уменьшить отечность, повреждение тканей и боль.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также мы раньше писали, какой штамм ковида сейчас грозит украинцам.

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