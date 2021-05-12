Как сделать подставки под горячее: лайфхаки с фото

Подставки под горячее: идеи с фото / Фото: Pinterest

Любую вещь проще всего купить. Но если вы сделаете какую-то нехитрую домашнюю утварь своими руками, то получите гораздо больше удовольствия в процессе творчества. Да и потом, пользуясь этой вещью, продолжите наслаждаться результатами своих трудов.

Life Сегодня собрали для вас несколько интересных идей, как сделать подставки под горячее своими руками из самых разнообразных материалов. Если к вам на чай заглянут гости, удивите их эффектным декором.

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Лайфхак 1. Горячее на винных пробках

Подставки под горячее / Фото: Pinterest

Пробковое дерево отлично держит температуру. Так что, если у вас накопилось достаточное количество винных пробок, из них получатся практичные теплостойкие подставки.

Лайфхак 2. Деревянные подставки

Подставки под горячее / Фото: Pinterest

Не слишком толстые ветки можно пустить на спил и сделать из них красивую кухонную утварь. А если это фруктовые деревья, то под воздействием высокой температуры они начнут источать приятный аромат. Недаром шашлыки рекомендуют жарить именно на фруктовых дровах!

Лайфхак 3. Каменные подставки под горячее

Подставки под горячее / Фото: Pinterest

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Прекрасным напоминанием о море станут подставки из морских камешков. Главное – подобрать одинаковые по размеру, а затем приклеить на плотную основу. Можно выложить причудливые узоры или сделать их одного цвета. Но будьте осторожны с керамикой и стеклом – на камне такая посуда может разбиться.

Лайфхак 4. Вязанные подставки под чашки

Подставки под горячее / Фото: Pinterest

Дружите с нитками и крючком? Тогда вам не составит труда связать такие симпатичные смайлики под чашки – и утро будет добрым!

Лайфхак 5. Стильный джинс

Что можно сделать из джинсов / Фото: Pinterest

Старые джинсы можно использовать не только для пошива одежды или покрывала. Прочный плотный и неизменно модный материал также пригодится для изготовления подставок под кастрюли или сковородки. Причем, их можно пошить из лоскутков, а можно скрутить из отрезанных поясов джинсовых штанов.

Лайфхак 6. Эффектные подставки из эпоксидной смолы

Подставки под горячее / Фото: Pinterest

Эпоксидная смола – интересный материал, из которого достаточно просто можно сделать массу нарядных вещиц, в том числе и подставки под чашки. Она создает эффект глянцевой поверхности, а что касается рисунка, узора, цвета, наполнения – тут выбор за вами.

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