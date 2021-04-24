Как сделать пасхальный венок: 10 лайфхаков с фото

В канун приближающегося праздника Воскресения Христова пора подумать не только о праздничном меню и эффектном оформлении корзинок, но еще и об интерьере дома. Уже давно стало модным наряжать комнаты и входные двери стильными пасхальными венками.
Предлагаем вашему вниманию множество идей и лайфхаков, как и из чего изготовить красивые пасхальные венки, чтобы праздничное настроение начиналось уже с порога.
Также не забывайте радовать родных и близких людей. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.
- Лайфхак 1. Пасхальный венок из природных материалов
Пасхальный венок / Фото: Pinterest
Лоза – отличный материал для плетения. Она податлива, хорошо гнется и принимает нужную вам форму, не ломаясь. На нее легко крепить элементы декора.
- Лайфхак 2. Яйца – символ праздника Пасхи
Пасхальный венок / Фото: Pinterest
Такой венок из пасхальных яиц полностью отображает тематику и настроение праздника.
- Лайфхак 3. Пасхальный венок из яичной скорлупы
Пасхальный венок / Фото: Pinterest
А как насчет креативного украшения из пустых скорлупок? Тем более что накануне Пасхи в процессе готовки и выпечки такого материала у вас накопится предостаточно.
- Лайфхак 4. Квадратный пасхальный венок
Пасхальный венок / Фото: Pinterest
Венок на Пасху не обязательно должен быть круглым. Несколько досточек, перевязанных тесьмой, и уютное гнездышко, обрамленное цветами – праздничная композиция готова.
- Лайфхак 5. Распахните окна и двери навстречу Пасхе
Пасхальный венок / Фото: Pinterest
Сделайте праздничный венок в виде окошка. Пусть сквозь него заглядывают птицы и первые нежные весенние цветы.
- Лайфхак 6. Пасхальный венок из живых цветов
Пасхальный венок / Фото: Pinterest
Одними из первых весной распускаются вербовые почки. Если у вас остался букет с Вербного воскресенья, его можно использовать для изготовления венка. Также добавьте в композицию другие живые цветы.
- Лайфхак 7. Венок на Пасху для рукодельниц
Пасхальный венок / Фото: Pinterest
Очень мило смотрится пасхальный венок из ниток. Картонное кольцо оплетите пряжей любого оттенка, а цветы скрутите из трикотажных лоскутков.
- Лайфхак 8. Вязаный пасхальный венок
Пасхальный венок / Фото: Pinterest
Умеете вязать? Прекрасно! Тогда вам не составит труда изготовить вязаный венок с игрушкой амигуруми на радость взрослым и детям.
- Лайфхак 9. Пасхальный венок из воздушных шариков
Пасхальный венок / Фото: Pinterest
Чтобы сделать такое оригинальное украшение, запаситесь воздушными шариками и разноцветными нитками. Намотайте нитки на шарики, тщательно проклеивая между собой, а когда клей высохнет, просто лопните шарики, и у вас останется ажурный ниточный каркас.
- Лайфхак 10. Пасха – сердечный праздник
Пасхальный венок / Фото: Pinterest
Очень изящно смотрится венок в форме сердца. Вплетите в него живые цветы – это придаст ему нежности и естественности.
Ранее мы рассказывали, что святить на Пасху: список разрешенных продуктов.