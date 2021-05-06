Как сделать отпугиватели кротов своими руками: лайфхак

Чтобы всерьез напугать крота, вам понадобится ветер в бутылке

Как избавиться от кротов / Фото: Unsplash

При всей своей безобидности, слепоте и беспомощности кроты способны нанести ощутимый вред огороду. Бороться с ними сложно, убивать – жестоко, травить – жалко. Но есть интересный и действенный способ, как избавиться от кротов, причем совершенно дешево, просто и безобидно для природы и еды. Да при этом еще и развлечься.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Читайте также: Как бороться с вредителями на дачном участке: простые и экономные лайфхаки

Как избавиться от кротов на даче: лайфхаки

Кротов нужно как следует напугать, точнее – отпугнуть. Поскольку эти существа по природе слепые, у них очень сильно развиты другие чувства, к примеру, слух. Они боятся шума. Если какие-то звуки им не по нутру, они уйдут. Вот этим и стоит воспользоваться.

Сделайте вертушки-отпугиватели и расставьте их по участку. Исходный материал найдется в каждом доме – это пластиковые бутылки. А времени на изготовление вам понадобится 10-20 минут.

Главный принцип отпугивателя – чтобы конструкция двигалась и издавала шум. Проще всего использовать энергию ветра. Отпугиватель не будет работать лишь в самый полный штиль, что на природе бывает редко.

1. Возьмите обыкновенную пластиковую бутылку, прорежьте и отогните в ней одинаковые лопасти, которые будут заставлять ее крутиться. На ветру вертушка будет издавать шум.

Как избавиться от кротов / Фото: Pinterest

2. Форма и количество лопастей может быть произвольной, главное – вырезать их в одном направлении, иначе бутылка не будет крутиться.

Как избавиться от кротов / Фото: Pinterest

Реклама

3. Изнутри к донышку бутылки приклейте пробку. Через прорези это несложно сделать. В дальнейшем она поможет шесту не выскакивать из бутылки, а вертушке – лучше крутиться.

Как избавиться от кротов / Фото: Pinterest

4. Другой вариант – проделать отверстие в донышке бутылки, а шест внутри вставить в пробку. А благодаря крышечке, конструкция не будет сильно шататься. Проколите в дне бутылки несколько дырок, чтобы в ней не скапливалась дождевая вода.

Как избавиться от кротов / Фото: Pinterest

5. Далее бутылку через горлышко насадите на палку или шест и воткните в землю поближе к норам грызунов. За счет того, палка углублена в землю, вибрация и шум будут отпугивать кротов.

6. Чтобы ваш отпугиватель издавал больше шума, можно нацепить на него дополнительные элементы, к примеру, металлические пробки от бутылок, пивные банки, пластик и т.д.

Как избавиться от кротов / Фото: Pinterest

7. Для огорода можно сделать несколько вертушек – так они будут лучше отгонять вредителей. А если применить фантазию, то они еще и украсят ваш участок.

Ранее мы публиковали лайфхаки с фото, как можно использовать старый шланг.