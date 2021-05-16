Как сделать обновки из старых вещей: 10 креативных лайфхаков с фото

Как перешить старую вещь / Фото: Pinterest
Две извечные проблемы человека "нечего надеть" и "некуда девать" в симбиозе способны создать настоящий шедевр, ну или, как минимум, оригинальную обновку в ваш гардероб. Весна – время перемен, а на пороге лета тем более хочется пересмотреть и перекроить свой гардероб. Вот этим мы сейчас и займемся.
Life Сегодня собрал для вас множество интересных идей, как переделать старые вещи, которые вышли из моды, стали малы, растянулись, протерлись, обносились или просто надоели, а выкинуть жалко.
Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
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1. Три в одном
Как перешить старую вещь / Фото: Pinterest
Из трех обыкновенных футболок получится одна модная вещица. Советуем подобрать универсальные цвета, чтобы она сочеталась с любыми брюками. Белый – классика.
2. Свитшот из рубашки
Как перешить старую вещь / Фото: Pinterest
Не выбрасывайте старую рубашку, если в ней изношенный воротник – в новой одежде он вам не понадобится. А вот если нижнюю часть рубашки совместить с футболкой – получится интересный вариант.
3. Старая новая майка
Как перешить старую вещь / Фото: Pinterest
Надоела майка? Сделайте гипюрные вставки, и одежда приобретет более эффектный вид.
4. Кружева творят чудеса
Как перешить старую вещь / Фото: Pinterest
Сетчатая ажурная ткань способна преобразить даже самый банальный наряд. Особенно эффектно кружево смотрится на черном фоне.
5. С чем сочетать деним
Как перешить старую вещь / Фото: Pinterest
И снова кружево. Но на этот раз – на обновленных джинсах. Вообще сочетание грубого денима с тончайшим ажуром себя оправдывает – это выглядит стильно.
6. Креативный декор
Как перешить старую вещь / Фото: Pinterest
Иногда для того, чтобы освежить старую вещь, достаточно просто добавить красивую нашивку, блестки или бусинки
7. Как увеличить размер
Как перешить старую вещь / Фото: Pinterest
Кто догадается, глядя на этот изысканный наряд, что вам просто стал тесноват жакетик? В магазине подберите отрез дорогой ткани под цвет и дополните подходящей фурнитурой.
8. Обновленное платье
Как перешить старую вещь / Фото: Pinterest
Маленькое платье можно увеличить за счет вставок, причем либо подобрать подобный материал, либо на контрасте: к примеру, в ткань вшить трикотаж. Следите только, чтобы разные по структуре и цвету ткани не линяли.
9. Сам бохо велел
Как перешить старую вещь / Фото: Pinterest
Говоря о переделке одежды, разве можно обойти вниманием бохо! Этот стиль – просто рай для мастериц. Ведь здесь можно соединять несовместимое и пришивать непредсказуемое.
10. Фантазии в технике пэчворк
Как перешить старую вещь / Фото: Pinterest
Снова бохо, но на этот раз реализованный с помощью пэчворка. Если надоела вещь, то перекраивать и перешивать ничего не придется. Просто добавьте новые неожиданные элементы в виде нашивок и украшений.
Ранее мы рассказывали, как быстро вывести пятна от пота и следы от дезодоранта.
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