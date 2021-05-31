Версія українською
$ 27,5
33,39

Как сделать классные фото в купальнике: учимся на примере Леси Никитюк

31 мая, 19:07

Инна Петрова

Ведущая разгорячила воображение своих подписчиков новыми фото

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которая упала в бассейн, снова отправилась в Турцию на отдых. Ведущая часто постит в своем Instagram фото в купальнике и ее аккаунт буквально полон идей для летних фото. Сегодня она опубликовала новые снимки, которые точно никого не оставят равнодушными.

Вот Леся позирует в зеленом купальнике и темных очках на фоне плетеной мебели. "Плету стульчики и корзинки из лозы", – в шутку написала Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Читайте также: Разгневанная Хлои Кардашьян доказала, что ее фигура роскошна без фотошопа (фото и видео)

Реклама
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А в сторис Леся опубликовала еще одно красивое фото и перестать смотреть на него очень сложно. К своему пляжному образу она добавила черную накидку, которая вообще не скрывает фигуру.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники Леси Никитюк засыпали ее комплиментами, а хейтеры – не очень приятными словами. Всем не угодить.

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Недавно Лесю Никитюк в купальнике спутали с Олей Поляковой.

Новости на эту же тему:

Участница ВИА Гры показала ягодицы с разных ракурсов потому что "наплевать, что подумают другие" alyona alyona – не бодипозитивщица, а Топалов ненавидит толстых: почему всех беспокоит чужая фигура (видео) Старшая дочь Сумской похудела на 15 кг: спортивное селфи из спортзала
Леся Никитюк фигура звезд

Реклама