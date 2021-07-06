Как самостоятельно организовать отдых в Турции, на Кипре и Бали: на чем можно сэкономить

Как самостоятельно организовать отдых в Турцию, на Кипр и Бали / Фото: Unsplash
Половина украинцев будет отдыхать вне дома, а лишь 10 процентов сограждан в этом году планируют поехать за границу – такие данные социологического исследования. Большинство, вероятнее всего, выберет пакетный туризм – это когда приезжаешь в Египет или Турцию, где все включено. Но можно же организовать отдых и собственноручно! И даже сэкономить на путешествии. Какие есть лайфхаки – смотрите в сюжете.
Европа открывает границы для украинских туристов поэтому во сколько станет отдых, если все планировать самому, а не покупать готовый тур – разбираемся подробнее.
Когда лучше всего покупать билеты
Пока не все страны Европы открылись. Поэтому не стоит заказывать билеты заранее, советует туристка Валерия Смыкова. Выбрать наилучшую цену помогут агрегаторы билетов.
Вторник – самый дешевый день для перелетов.
Валерия в этом году планирует еще раз посетить Грузию. Выбрала отель, но, говорит, что можно снять и апартаменты – они дешевле. Можно даже предложить свою цену, говорит Валерия и рассказывает, что у нее был случай, когда она до 50% стоимости проживания сторговывала.
Как самостоятельно организовать отдых в Турции
Турция снова изменила правила въезда для туристов / Фото: Unsplash
Турция снова изменила правила въезда для туристов / Фото: Unsplash
Самостоятельные путешествия бывают дешевле и в Турцию. А увидеть можно намного больше, чем покупая тур.
По слова тревел-блогера Ирэны Журавель, обычно средняя цена 500 – 600 долларов на двоих за путевку в аll-Inclusive. А если самостоятельно лететь в другие курорты Турции – Каппадокию, Стамбул, Измир – это может быть дешевле – около 400 долларов на двоих.
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К примеру, Ирэна отдыхала в Каппадокии в отеле, вырезанном в скале, где номера есть от 50 долларов.
Отдых на Кипре: как самостоятельно организовать свой отдых на острове
Кипр снова ограничил въезд для украинцев / Фото: Depositphotos
Кипр снова ограничил въезд для украинцев / Фото: Depositphotos
А вот на Кипре лучше снять апартаменты подальше от туристических центров, делится опытом эксперт из семейного отдыха Дарья Дидух. Питаться советует в местных тавернах – там большая порция салата стоит 8 евро, а хватит на двоих.
Если лететь на Кипр большой компанией, то лучше арендовать дом с 3 – 4 спальнями, тогда ценник за каждого человек может снизиться до 50 евро в сутки.
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Кроме того, Дарья советует не брезговать покупкой в супермаркетах фруктов и овощей – ведь фермеры их с огорода отправляют именно в супермаркеты. Рынки здесь не очень распространены.
За экскурсию на Кипре надо выложить 50 евро. Поэтому лучше арендовать авто, тем более, что бензин там стоит, как в Украине. Стоимость аренды машины в сутки стартует от 15 евро.
Как украинцам самостоятельно организовать отдых на Бали
Бали не будет принимать иностранных туристов до конца года / Фото: Depositphotos
Бали не будет принимать иностранных туристов до конца года / Фото: Depositphotos
Относительно недорого сейчас можно отдохнуть и в раю всех блогеров и серферов – на острове Бали. Украинцы там в ТОП-10 отдыхающих.
Львиную долю расходов составляет виза – 350 долларов, перелет – от 800 долларов и еще 5-дневный карантин в столице Индонезии Джакарте. А на самом же острове цены упали вдвое. И на еду, и на жилье. Снимают здесь обычно бунгало и минимум на месяц.
Путешественница Тамила Вергелес говорит, что можно сейчас снять крутую виллу за какие-то смешные деньги дешевле однокомнатной квартиры в Киеве.
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Передвигаются здесь преимущественно на скутере. Аренда тоже помесячная – можно взять где-то за 70 долларов.
Карантин изменил вид острова – там никогда не было таких пустых пляжей. В отличие от Европы, где маски понемногу снимают, на Бали их завтрашнего дня обязывают носить всем и везде. Иначе такого туриста могут депортировать.
Тем временем мы выяснили, какой отдых лучше всего подходит вашему знаку зодиака.