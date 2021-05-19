Как прошел первый полуфинал Евровидения-2021: все выступления

/ Фото: instagram.com/Eurovision

Минувшей ночью в Роттердаме состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", в котором выступили представители Украины Go_A и определилась десятка финалистов: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

В полуфинале украинцы вышли на сцену под 15-м номером, а во время объявления десятки победителей Go_A назвали последними, что заставило всех не на шутку понервничать!

Смотрите все выступления участников первого полуфинала и тех, кого мы снова увидим в финале "Евровидения-2021" в субботу, 22 мая.

The Roop – Discoteque (Норвегия)

Ana Soklič – Amen (Словения)

Manizha – Russian Woman (Россия)

Tusse – Voices (Швеция)

Montaigne – Technicolour (Австралия)

Vasil – Here I Stand (Северная Македония)

Lesley Roy – MAPS (Ирландия)

Elena Tsagrinou – El Diablo (Кипр)

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TIX – Fallen Angel (Норвегия)

Albina – Tick-Tock (Хорватия)

Hooverphonic – The Wrong Place (Бельгия)

Eden Alene – Set Me Free (Израиль)

ROXEN – Amnesia (Румыния)

Efendi – Mata Hari (Азербайджан)

Go_A – Shum (Украина)

Destiny – Je Me Casse (Мальта)

Напомним, что 20 мая состоится второй полуфинал "Евровидения-2021", в котором определится вторая десятка финалистов. В финал конкурса также автоматически проходят страны-основательницы: Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также Нидерланды – на правах страны-организатора "Евровидения".

Смотрите результаты голосования в первом полуфинале "Евровидения-2021".