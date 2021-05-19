Как прошел первый полуфинал Евровидения-2021: все выступления

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Минувшей ночью в Роттердаме состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", в котором выступили представители Украины Go_A и определилась десятка финалистов: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.
В полуфинале украинцы вышли на сцену под 15-м номером, а во время объявления десятки победителей Go_A назвали последними, что заставило всех не на шутку понервничать!
Смотрите все выступления участников первого полуфинала и тех, кого мы снова увидим в финале "Евровидения-2021" в субботу, 22 мая.
The Roop – Discoteque (Норвегия)
Ana Soklič – Amen (Словения)
Manizha – Russian Woman (Россия)
Tusse – Voices (Швеция)
Montaigne – Technicolour (Австралия)
Vasil – Here I Stand (Северная Македония)
Lesley Roy – MAPS (Ирландия)
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Elena Tsagrinou – El Diablo (Кипр)
TIX – Fallen Angel (Норвегия)
Albina – Tick-Tock (Хорватия)
Hooverphonic – The Wrong Place (Бельгия)
Eden Alene – Set Me Free (Израиль)
ROXEN – Amnesia (Румыния)
Efendi – Mata Hari (Азербайджан)
Go_A – Shum (Украина)
Destiny – Je Me Casse (Мальта)
Напомним, что 20 мая состоится второй полуфинал "Евровидения-2021", в котором определится вторая десятка финалистов. В финал конкурса также автоматически проходят страны-основательницы: Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также Нидерланды – на правах страны-организатора "Евровидения".
Смотрите результаты голосования в первом полуфинале "Евровидения-2021".