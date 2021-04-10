Как прошел финал гипершоу Маска: все подробности последнего выпуска

Дождались! На телеканале "Украина" показали грандиозный финал гипершоу "Маска", за которым мы следили с января. В последнем выпуске себя рассекретили три оставшиеся маски, а также приглашенный гость – Рак.
Кому достался кубок первого сезона "Маски", и кто скрывался в костюмах Носорога, Дракона и Солнца – узнайте далее в материале.
Открыли последний вечер на сцене гипершоу Верка Сердючка и ее мама с новым хитом, которые символично "сняли маски". Но мы ведь давно знаем, что это Андрей Данилко и Инна Белоконь.
Верка Сердючка / Фото: телеканал "Украина"
Далее перед зрителями самого популярного шоу страны выступил Носорог. Между ним и Олей Поляковой давно горит огонь страсти. Певица больше остальных хочет узнать, кто же прячется в образе этого героя.
Носорог / Фото: телеканал "Украина"
Следующим выступить на сцене самого загадочного шоу вышел Дракон. Для финала он выбрал песню Feel британского певца Робби Уильямса. Какая романтичная натура наш Дракон!
Дракон / Фото: телеканал "Украина"
Третий финалист "Маски" – Солнце. Это, пожалуй, самый загадочный персонаж проекта, рассекретить которого хотят все. На сцене гипершоу Солнце исполнило суперхит My heart will go on и наше сердце навеки принадлежит этой звезде.
Солнце / Фото: телеканал "Украина"
Пришло время первого голосования в финале "Маски", которое определило двоих финалистов и аутсайдера. Ним оказался Носорог. Ему пришлось снять маску, а кто был в этом костюме, узнайте здесь.
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Далее на шоу появился новый персонаж – VIP-гость Рак. Он исполнил для зрителей известную композицию, а затем очень нехотя отвечал на вопросы звездных детективов, чтобы их запутать еще больше.
Ко всеобщему удивлению, Раком оказалась Ирина Билык!
Ирина Билык / Фото: телеканал "Украина"
В финале самого популярного шоу страны Дракон и Солнце спели вместе. Это было впечатляюще и очень эмоционально.
Далее следовало голосование, в котором принимали участие только зрители шоу "Маска". Они решили, что победителем проекта станет Солнце.
Финал шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"
Но сперва Дракон должен был рассекретить себя. Кстати, его еще в предыдущем выпуске упоминал DZIDZIO.
После финального выступления Солнца с хитом Show Must Go On, осталось лишь узнать, кто же все это время был в шикарном золотом костюме. И это... впрочем, подробно о раскрытии победителя первого сезона гипершоу "Маска" читайте здесь.