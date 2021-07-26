Как приготовить абрикосовый компот: три простых рецепта

Сладкий, ароматный абрикосовый компот – главный напиток лета. Есть несколько способов, как сварить компот и заготовить его на зиму.

Абрикосовый компот / Фото: Depositphotos

Джем из абрикосов – далеко не единственная заготовка, которую можно сделать из ярких летних плодов. Из абрикосов получаются очень вкусные напитки.

Компот из абрикосов можно пить сразу же или закатать на зиму. Кроме этого, вы можете добавить в напиток другие фрукты или ягоды, а также пряности: цедру, ваниль, корицу или мускатный орех.

Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Абрикосовый компот на зиму

Ингредиенты на 3 л банку:

400 г абрикосов без косточки

1 неполный стакан сахара

2 веточки свежей мяты

вода

Рецепт приготовления:

Крышки для банок проварить около 5 минут. Абрикосы помыть, засыпать в чистые банки. Добавить сахар и мяту. Залить кипятком, накрыть стерилизованными крышками. Банки поставить в большую кастрюлю, влить горячую воду (банки должны быть закрыты водой хотя бы до половины), после закипания уменьшить огонь и засечь время. Стерилизовать 40 минут, закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном и накрыть одеялом до полного остывания.

Абрикосовый компот: простой рецепт / Фото: Depositphotos

Компот из абрикосов в мультиварке

Ингредиенты:

вода

5 ст.л. сахара

5-6 абрикосов

Рецепт приготовления:

В чашу мультиварки добавить воду, немного не долив до верхней разрешенной отметки. Выставить режим "Выпечка" на 40 минут. Через 5 минут всыпать сахар, перемешать, еще через 5 минут добавить абрикосы. По истечении 40 минут компоту дать настояться в течении часа, оставив его в чаше выключенной мультиварки, после чего перелить в кувшин.

В компот из абрикосов можно добавить другие ягоды и фрукты / Фото: freepik.com

Компот с абрикосами и яблоками

Ингредиенты:

500 г абрикосов

2 средних яблока

1 стакан сахара

1 ст. л. лимонного сока

2 л воды

Рецепт приготовления:

Яблоки разрезать на 6-8 частей, удалить сердцевину. Абрикосы разрезать пополам, удалить косточки. Положить яблоки в кастрюлю, залить 2 л воды, добавить сахар и довести до кипения. Варить 10 минут, затем положить абрикосы и варить еще 5 минут. Снять кастрюлю с огня и добавить лимонный сок. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить, пока компот полностью не остынет.

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