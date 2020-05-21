Голубцы из молодой капусты – быстрый и вкусный рецепт

Фото: instagram.com/_olga_korotina_recept/

Конечно, самая вкусная молодая капуста во всевозможных салатах. Ну а если из нее приготовить свои любимые голубцы – они получатся более нежными. Листья для таких голубцов можно не отваривать, а сложить в подходящий пакет и отправить на 2 минуты в микроволновку, включенную на полную мощность. Ниже узнаете, как приготовить самые вкусные голубцы из листьев молодой капусты.

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Голубцы из молодой капусты с фаршем

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Ингредиенты для голубцов

700 г листьев молодой капусты

1,2 кг смешанного фарша

1 крупная морковь

2 средние луковицы

0,5 стакана риса

Соль, перец, специи – по вкусу

1 пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук)

Растительное масло

Для соуса

1 луковица

1 морковь

5-7 ст. л. сметаны

4-5 ст. л. томатной пасты или 2 стакана томатного сока

Соль, перец

Вода

Способ приготовления

Молодую капусту помыть, вырезать кочерыжку и снять листы. Должно получиться примерно 700 г листьев. Отварить листья в кипящей воде в течение нескольких минут, остудить и срезать ножом толстые прожилки. Лук и морковь почистить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке. Обжарить овощи на растительном масле до полуготовности. Мясной фарш выложить в миску, добавить обжаренные овощи, рис, зелень и хорошо перемешать. Затем фарш посолить, поперчить, добавить специи по вкусу и еще раз хорошо перемешать. На край капустного листа выложить порцию фарша, края завернуть внутрь и свернуть рулетиком. В кастрюлю с толстым дном плотно, в два-три слоя выложить голубцы. Сверху разложить нарезанный полукольцами лук и тертую на средней терке морковь. Затем добавить сметану и томатную пасту. Посолить, поперчить, залить все водой, чтобы полностью покрывала овощи. Готовить голубцы около часа после закипания воды.

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